Gaarde holder AaB’s vindue på klem

FODBOLD: Sportsdirektør Allan Gaarde var en travl mand i sommerens transfervindue, hvor der blev lavet store udskiftninger i AaB’s spillertrup.

Så meget aktivitet kommer der dog ikke til at være, når der igen i januar er mulighed for at købe og sælge spillere.

- Umiddelbart tegner det til at blive et stille vindue for os, men hvis muligheden for den der særlige spiller opstår, kan der godt ske noget, lyder det fra Allan Gaarde.

AaB siger ved årsskiftet farvel til den slovakiske angriber Jakub Sylvstr, men det er langt fra givet, at han skal erstattes af en spiller udefra.

- Det skal han ikke nødvendigvis, for vi har en stor tro på de spillere, vi allerede har. Jannik (Pohl, red.) har spillet en rigtig god halvsæson, og vi er heller ikke i tvivl om, at Safranko også nok skal blive god for os.

- Derudover har vi Yann Rolim, der kun bliver bedre og bedre og Marco Ramkilde, der har siddet ude hele efteråret, siger Allan Gaarde.