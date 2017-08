Gaarde lukker transfervinduet

AALBORG: Med mandagens tilførsel af den slovakiske angriber Pavol Safranko er AaB færdig med at handle denne sommer.

Sådan lyder meldingen fra sportschef Allan Gaarde.

- Vi holder selvfølgelig øje med markedet, men jeg tror ikke, der kommer til at ske mere. Safranko giver os flere strenge at spille på i offensiven. Det har vi manglet, men jeg synes, at vi nu har en trup, der både hvad kvalitet og bredde angår holder et højt niveau. Vi er mere sårbare på nogle positioner end på andre, men sådan vil det altid være, siger Allan Gaarde.

Safranko er den tredje slovak i AaB-truppen, men det er mere en tilfældighed end udtryk for en bevidst strategi.

- Jakob Sylvestr har vi haft et stykke tid. Så hentede vi Filip Lesniak tidligere på sommeren, og jeg ved, at han har talt med Safranko, og at det kan have været medvirkende til, at han valgte AaB. Safranko havde tilbud fra andre klubber, og for en klub som AaB er han hentet på en meget høj hylde, siger Allan Gaarde.