Gaarde om røde regnskaber: - Vi skal have det til at hænge sammen

FODBOLD:I sine første fire år som sportsdirektør for AaB kunne Allan Gaarde og resten af klubbens ledelse glæde sig over, at fodboldforretningen kom ud med et plus på bundlinjen i regnskabet. Den tendens er vendt de seneste år og i starten af september meddelte AaB A/S fondsbørsen, at man nedjusterede resultatforventningerne til 2019, så de nu lyder på et underskud på 28 til 32 millioner kroner. En udvikling der skal vendes, erkender Allan Gaarde, som i det seneste transfervindue ikke indfriede målet om at lave et større millionsalg af en af klubbens spillere.

- Konkurrencevilkårene er vildt pressede i Superligaen, og man bruger generelt flere penge end man har, og derfor skal transfers være noget, vi også fremover skal dyrke, og vi skal have løftet. Vi skal have styr på det (økonomien red.), men der er det paradoks i fodboldverden, at dem der vinder ofte også laver et stort minus. Det er paradoksalt, at du i nogle folks øjne kan være en vinder, selv om du laver et ordentlig hul i jorden, og modsat kan du være en taber, selv om du laver et stort overskud, men det skal hænge sammen, for vi skal også have en klub i de næste 135 år, lyder det fra Allan Gaarde i den nyeste udgave af NORDJYSKE Mediers fodboldpodcast Ripodsten.

Her fortæller sportsdirektøren også om det seneste transfervindue, hvor der blev hentet flere store profiler til klubben. I podcasten har han selskab af Jammerbugt FC's cheftræner Bo Zinck og sportsjournalist Søren Olsson. På dagsordenen er også Hobros imponerende sæsonstart, Vendsyssel FF's opadgående formkurve, der er "Indkast" fra en lytter, og så bliver der fortalt holdleder-historier.

Ripodsten kan høres i iTunes, SoundCloud mv.