Gade: Her er nøglen til en god Aalborg-defensiv mod Kiel

AALBORG:Måske har det i realiteten været angrebet, der har kæmpet mest med spillet i de seneste kampe for Aalborg Håndbolds vedkommende, men forsvaret har bestemt også haft sine udfordringer. Nu håber en af holdets to målmænd, at man har fundet en vej til et mere stabilt forsvar.

- Vi har kæmpet en del med at vinde vores dueller. Det er måske en udløber af, at vi har kæmpet lidt med noget usikkerhed i vores forsvarsspil, men jeg fornemmer, at vi er på rette vej med forsvarsspillet, siger Simon Gade.

Den dygtige keeper peger blandt andet på særligt én vigtig ingrediens, der skal være tilstede, hvis Aalborg-forsvaret skal have succes i torsdagens hjemmekamp mod Kiel og i de kommende kampe.

- Det er afgørende for os, at vi har den nødvendige aggressivitet i forsvarsspillet. Hvis ikke vi er aggressive, så taber vi for mange dueller, og så får modstanderne for let ved at komme til gode afslutningsmuligheder. Det er aggressiviteten, vi for alt i verden skal have med ind på banen, siger Simon Gade.

Som målmand er det ikke Simon Gades opgave at sætte tacklingerne ind i det rette sekund, men han spiller en rolle i at få forsvaret til at stå korrekt.

- Jeg skal forsøge at kommunikere med de andre, så de hele tiden ved, hvad de har at forholde sig til, og på den måde kan jeg også være med til at kommunikere, hvor vi gerne vil have afslutningerne fra, siger Simon Gade.

Giftig andenbølge

Aalborg Håndbolds keepere er som altid godt forberedt på modstanderholdets skytter. I forhold til Kiels mange stjerner er der særligt én fase af det nordtyske angreb, der meget gerne skal holdes i skak.

- Vi skal forsøge at undgå at blive ramt alt for meget af Kiels andenbølge. De er virkelig dygtige i kontrafasen både første og andenbølgen. Det er noget, de fleste har svært ved at modstå, siger Simon Gade.

I den del af spillet gjorde Eric Johansson meget ondt på Aalborg i det første møde mellem de to hold. Hele ni gange nettede han. Til held for Aalborg er han ikke med i torsdagens kamp. Det er til gengæld Sander Sagosen.

- De har nogle virkelig dygtige skytter, som vi skal stoppe. Nu har de ikke Johansson med, men til gengæld er Sander Sagosen tilbage på holdet. Det er klart, at vi også har brugt lidt tid på ham i det taktiske oplæg, men vi ville nok have brugt mere tid på ham, hvis vi vidste, at han var i topform. Han skal nok trods alt lige i gear igen efter sin skade, siger Simon Gade.

Aalborg Håndbold skal for alt i verden vinde torsdagens kamp, hvis man skal holde Pick Szeged og Kiel bag sig i puljen. Et nederlag kan gøre selv en fjerdeplads til en svær mission.

- Der er ingen tvivl om, at det er en meget vigtig kamp i forhold til vores mulighed for at få en god slutplacering i puljen. Vi vil gerne undgå en alt for stærk modstander i 1/8-finalen, så det betyder meget, hvis vi kan vinde mod Kiel.

Inden torsdagens kamp er Kiel på fjerdepladsen et point foran Aalborg, der blot har et point ned til Pick Szeged på sjettepladsen.