Gade stod i vejen, da Aalborg satte rivalerne på plads og snuppede førstepladsen

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold blev i sidste sæson skubbet ned af den danske håndboldtrone af GOG, der fik sat en stopper for nordjydernes stime af danske mesterskaber.

Aalborg Håndbold har i sinde at genoprette orden i denne sæson, og det gav man den første smagsprøve på søndag aften. Aalborg vandt med 35-29, da Jyske Bank Arena Fyn i Odense lagde halgulv til sæsonens første møde mellem de to guldbejlere. Med sejren kravlede Aalborg Håndbold også op på HTH Herreligaens førsteplads et enkelt point foran søndagens modstandere og KIF Kolding.

Dermed kom Aalborg Håndbold også tilbage på sejrssporet, efter at det i den forgangne uge først blev til en pointdeling i ligaen mod Bjerringbro-Silkeborg og siden et nederlag i Champions League til polske Vive Kielce.

GOG - Aalborg Håndbold 29-35 (15-15) Stillinger undervejs: 5-5, 9-8, 10-9, 12-11, 15-15 (pausestilling), 16-16, 17-20, 22-26, 24-30

Topscorere, GOG: Emil Madsen 8 og Simon Pytlick 7

Mål, Aalborg Håndbold: Lukas Sandell 7, Aron Pálmarsson 6, Sebastian Barthold 5, Kristian Bjørnsen 4, Mads Hoxer 3, Andreas Flodman 3, Mikkel Hansen 3, Jesper Nielsen 3, René Antonsen 1

Udvisninger: GOG 5, Aalborg Håndbold 4 VIS MERE

Både Aalborg-målmand Simon Gade og hans kollega hos GOG, svenske Tobias Thulin, fik en fin begyndelse på kampen med redninger på frie chancer, men det tempofyldte spil betød alligevel, at målene haglede ind.

Efter seks minutters spil stod det 5-5. Aalborg var startet uden Mikkel Hansen, og i hans fravær bød både Aron Pálmarsson og Lukas Sandell ind med flere fine mål, mens Felix Claar til gengæld for tredje kamp i træk var langt fra at være den spiller, der i de seneste sæsoner har tilhørt verdenseliten.

Som første halvleg skred frem, blev målfesten dog afbrudt. Fejlene sneg sig ind i Aalborgs angrebsspil, og efter 13 minutters spil kunne Emil Madsen sikre GOG kampens første tomålsføring, da han gjorde det til 10-8.

Så holdt fynboerne en scoringspause på mere end seks minutter, hvor Simon Gade nærmest agerede et levende plankeværk i Aalborgs mål.

Det lykkedes dog ikke at profitere af den situation, for i den anden ende var Tobias Thulin om muligt endnu mere velspillende. Svenskeren parerede blandt andet et straffekast fra Mikkel Hansen, der dermed brændte fra syv meter for anden kamp i træk efter ellers at have scoret på de første 26 forsøg i Aalborg-trøjen.

Da Morten Olsen langt om længe brød scoringsdødvandet, var det derfor stadig til en tomålsføring til GOG. 11-9.

I første halvlegs sidste del gjorde indskiftede Mads Hoxer dog, hvad mange af holdkammeraterne ikke kunne. Den unge højre back scorede to gange, og det samme gjorde Kristian Bjørnsen, så Aalborg med to minutter tilbage af første halvleg kom i teten for første gang siden kampens start ved 14-13. Det blev også 15-14, men med en udligning 10 sekunder før tid sørgede GOG's Henrik Jakobsen for, at en lige første halvleg sluttede 15-15.

Mikkel Hansen var gået målløs i omklædningsrummet efter første halvleg, men det rettede verdensstjernen op på med anden halvlegs første scoring. Presset af en passivkendelse bankede Hansen bolden op i det fjerne målhjørne.

GOG skulle til gengæld bruge fem minutter på at score anden halvlegs første mål, men fordi den fremragende Tobias Thulin igen og igen stod i vejen på store Aalborg-chancer, kunne Jerry Tollbring udligne til 16-16.

Simon Gade stod dog også stadig blændende i Aalborgs mål, og da Lukas Sandell og Kristian Bjørnsen fik hul på Thulin med en scoring hver, kunne Aalborg for første gang bringe sig foran med to mål ved 18-16.

10 minutter inde i anden halvleg blev den føring så fordoblet, da Lukas Sandell og Sebastian Barthold med et mål hver inden for et halvt minut gjorde det til 21-17 i nordjysk favør. Hjemmeholdet reagerede på den udvikling ved at tage en timeout, men selv om den gav en hurtig reducering fra Simon Pytlick, holdt gæsterne dog godt fast på føringen.

Blandt andet stadig takket være Simon Gade, der end ikke kunne slås ud af, at Morten Olsen midtvejs i anden halvleg sendte en afslutning i ansigtet på ham. Den rutinerede GOG-spiller blev til gengæld straffet med en udvisning.

I den anden ende kom Andreas Flodman ind og scorede et par vitale mål, der var medvirkende til, at det aldrig lykkedes GOG at bringe spænding ind i kampen igen. I slutfasen var Aalborg foran med hele syv mål, inden hjemmeholdet fik pyntet lidt på resultatet.