Gajhede ærgrer sig over karrierestop

FODBOLD: Når de danske fodboldkvinder torsdag aften løber på banen til EM-semifinalen mod Østrig, er det anden gang i træk, at danskerne er blandt de fire bedste hold i Europa.

Den tidligere Fortuna Hjørring-spiller Mariann Gajhede Knudsen var med for fire år siden i Sverige, da danskerne tabte EM-semifinalen til Norge.

Hun indstillede sin karriere i november sidste år og har derfor ikke været aktuel til den igangværende slutrunde.

- Jeg savner at spille fodbold, og jeg må også indrømme, at jeg gerne ville have haft den her oplevelse med. Det kan man selvfølgelig godt fortryde, men omvendt traf jeg den beslutning, jeg gjorde, og når man har sagt a, må man også sige b, siger hun.