Galansky tvivlsom til afgørende kamp mod SønderjyskE

ISHOCKEY:Det var et stort slag, der ramte Frederikshavn White Hawks, da Tadeas Galansky blev skadet under opvarmningen forud for tirsdagens vigtige kamp mod Herning Blue Fox.

Galanskys skade betød, at reservemålmand Aphiwat Sengthaisong Iversen, der bare spillede tre kampe i sidste sæson, fik chancen mod Blue Fox, mens tredjekeeper Kevin Frydkjær tog plads på bænken.

Frederikshavnerne tabte, som bekendt kampen med 3-5 mod Blue Fox, som ellers kunne have sikret dem en plads i denne sæsons Final4.

Nordjyderne får endnu en chance for at booke billetter til Final4, når de på fredag tager mod SønderjyskE, i en kamp, som de kan være tvunget til at vinde, alt efter hvordan de andre kampe forløber.

Det er derfor en stor bet for White Hawks, at de muligvis skal undvære deres ubestridte førstemålmand inden det vigtige slag mod SønderjyskE.

NORDJYSKE har forsøgt at få en kommentar fra Tadeas Galansky og cheftræner Jari Pasanen, men de har ikke ønsket at kommentere på omfanget af skaden.