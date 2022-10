Gamle rivaler forværrer krisen hos Fortuna Hjørring

FODBOLD:Fortuna Hjørring er i krise. De mangfoldige mestre fra Hjørring står nemlig med fire nederlag og en enkelt sejr i de seneste fem ligakampe efter søndagens nedtur mod rivalerne fra Brøndby IF.

Trods et åbningsmål af landsholdsbacken Sara Holmgaard vendte de blå-gule nemlig opgøret og sikrede håneretten i dansk kvindefodbolds største rivalisering. Nordjyderne tabte 1-2 trods en pauseføring.

Fortuna Hjørring - Brøndby IF 1-2 (1-0) Mål: 1-0 Sara Holmgaard (37. minut), 1-1 Anna Welin (50. minut), 1-2 Natalia Wrobel (75. minut) Fortuna Hjørring (4-5-1): Adelaide Gay - Indiah-Page Riley, Maria Ficzay, Angela Beard, Sara Holmgaard - Ashley Riefner, Karoline Olesen (Janelle Cordia, 51. minut), Tiia Peltonen, Signe Baattrup (Omewa Joy Ogochukwu, 78. minut), Florentina Olar - Camilla Kur Larsen Tilskuere: 352 VIS MERE

Opgøret startede en smule låst, hvor de gamle rivaler så hinanden an. Men efter en halv time livede kampen for alvor op, og aktionerne vælter ind over Nord Energi Arena.

Først var Ann-Kathrin Dilfer ved at begå en fatal fejl, da hun satte handsken på en afslutning og dirigerede den direkte i ansigtet på en medspiller. Herefter dansede bolden på stregen, men gæsterne afværgede katastrofen. Få minutter senere fik topscorer Camilla Kur Larsen sparket sig forbi Dilfer, men fløjten lød, og den erfarne Fortuna-angriber blev dømt offside.

Der skulle dog ikke gå længe, før en nordjysk scoring holdt.

Efter 38 minutter kørte Fortuna Hjørring en kort hjørnesparksvariant og sendte et indlæg ind i et højt bemandet felt. Her endte bolden ved hjemvendte Sara Holmgaard, som sparkede efter nærmeste stolpe og snød Dilfer i mål, som så uheldig ud i situationen.

Ikke desto mindre kom hjemmeholdet altså foran og var næsten ved at udbygge føringen kort før pausen, da Florentina Olar fandt Signe Baattrup inde foran mål. Men afslutningen strøg af overliggeren og over mål.

Kort inde i anden halvleg udlignede gæsterne fra Brøndby, da Anna Welin sendte en sand perle af et mål ind bag Adelaide Gay i Fortuna-målet. Louise Winter lagde bolden af for sin holdkammerat, og svenske Welin sendte en høj, velplaceret afslutning mod fjerneste hjørne uden nogen chance for den amerikanske keeper.

Lige så flot var det næste mål i kampen, da indskiftede Natalia Wrobel tog eget initiativ for Brøndby. Den indskiftede polak strøg selv mellem Fortuna-spillerne og ind i feltet, hvorfra hun sigtede efter selvsamme målhjørne og ramte til perfektion. Dermed havde gæsterne vendt opgøret med et kvarter tilbage.

Fortuna Hjørring - Brøndby IF 2. oktober 2022

12























Med nederlaget til Brøndby er hullet til top-tre blevet større for Fortuna Hjørring. Nu er der nemlig fire point op til de nordjyske kolleger fra FC Thy Thisted Q på tredjepladsen i Gjensidige Kvindeligaen.