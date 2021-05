Gammel kending af nordjysk fodbold skifter til udskældt branche: - Det bliver specielt

FODBOLD:Fodboldagenter er et udskældt folkefærd.

De bliver ofte beskyldt for at ødelægge spillet og klubbernes økonomi i en kompromisløs jagt på at lave lukrative kontrakter for deres klienter. De er dog blevet en uomgængelig del af professionel fodbold, og fra 1. juni kommer et velkendt navn i nordjysk fodbold på listen over spilleragenter.

Jacob Krüger, der blandt andet har en fortid som spiller i AaB og sportschef i FC Hjørring og Vendsyssel FF, meddelte 14. maj, at han efter fire år som teknisk chef i Vejle Boldklub stopper i klubben og bliver agent og partner hos People In Sport. Nordjyden med bopæl i Aalborg erkender, at det bliver lidt af et spring at skulle være en del af en branche, som han i sine tidligere jobs godt kunne have et lidt anstrengt forhold til.

- Det bliver specielt blandt andet i forhold til, at agenter ofte henvender sig til klubberne. Nu skal jeg så til at være mere opsøgende og udfarende for at få nogle ting igennem, men jeg har stort mod på at komme i gang med det, fortæller Jacob Krüger i den nyeste udgave af Nordjyskes fodboldpodcast, Ripodsten.

Stort netværk

Beslutningen om at gå ind i agentbranchen er velovervejet og blevet til gennem en længere periode.

- Jeg har gjort mig flere tanker om det. Jeg kan jo se, hvor mange henvendelser jeg gennem de seneste mange år har fået fra agenter og bureauer på alle mulige forskellige medier. Så jeg tror, jeg har en ret god idé om, hvad der virker i forhold til at komme i kontakt med klubberne, og så er der ikke tvivl om, at jeg kan bruge det store internationale netværk, jeg har fået opbygget. Jeg tror også, jeg har en god idé om, hvordan klubberne tænker, så der kan laves nogle cases, som er gode for både spillere og klub, siger Jacob Krüger.

To gode råd

I kraft af sine erfaringer som både sportschef og teknisk chef har han selvsagt fået et klart billede af, hvad der kendetegner en god agent i forhold til de mange skrækeksempler, der kan hives frem i både den danske og internationale fodboldverden.

- Jeg har gennem de seneste år haft mange spillere, som har spurgt mig til råds, når de skulle vælge en agent, og jeg har altid sagt to ting til dem. I skal finde en i kan stole på, som altid varetager jeres interesser. Det er ikke altid nemt i den her branche, og så skal de finde en, der kan lave de bedste aftaler i forhold til deres præstationer. Så det er ikke nok at finde en, der bare er flink og rar, han skal også have forbindelserne i orden. Så mit mål er at få et godt, tæt samarbejde med spillerne, og så har jeg forhåbentlig de forbindelser, som de har brug for, konstaterer Jacob Krüger.

Verden som arbejdsplads

Den kommende agent vurderer, at det hovedsageligt bliver i Jylland, han kommer til at operere.

- Men uden at det kommer til at lyde for højtravende, håber jeg da, at jeg kan få en stor del af verden som min arbejdsplads i forhold til at hjælpe spillere videre, så de både sportsligt og økonomisk kan få opfyldt nogle af de ting, de gerne vil, slutter Jacob Krüger.

Du kan høre meget mere til ham i Ripodsten, hvor det blandt andet også handler om årene i Vejle og hans forhold til både AaB og Vendsyssel FF. I podcasten er der også interviews med AaB's Jakob Ahlmann, Vendsyssel FF's cheftræner Michael Schjønberg og Jammerbugt FC's manager Bo Zinck. Du kan finde Ripodsten på nordjyske.dk/lyt, og hvor du ellers henter dine podcast.