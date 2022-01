Fagfæller om hjemsendt top-embedsmand: Baltzer tør magten Aalborgs stadsarkitekt har på ti år formået at sætte et præg på sin by, som ikke mange andre stadsarkitekter formår. Det har han kunnet, fordi han har været tildelt magt – for meget magt mener lokale, imens nationale profiler drømmer om en lignende magt i landets øvrige byer