Se video: Gammel kending gjorde det grimme ved Frederikshavn

Seks kampe og seks nederlag. Det er de triste kendsgerninger, efter at ishockeyklubben Frederikshavn White Hawks søndag aften fik tæv med 6-2 hos Esbjerg Energy.

Den eneste lidt positive historie, der var at berette om fra det vestjyske, var forwarden Daniel Baastrup-Andersen, der lavede sine to første mål for Frederikshavn, siden skiftet til klubben denne sommer. Han sørgede faktisk for, at White Hawks førte 1-0 efter 1. periode, men derfra det det hastigt ned ad bakke.

Esbjerg Energy - Frederikshavn White Hawks 6-2 Ishockey, Metal Ligaen

Periodecifre: 0-1, 2-0, 4-1

Mål: 0-1 Daniel Baastrup-Andersen (18.40), 1-1 Aleksi Halme (28.26), 2-1 Andreas Grundtvig (31.32), 3-1 Rasmus Bjerrum (49.18), 4-1 Grayson Downing (49.30), 4-2 Daniel Baastrup-Andersen (50.51), 5-2 Aleksi Halme (51.02), 6-2 Grayson Downing (54.14)

Udvisninger: Esbjerg 4x2 min., Fr.havn: 8x2 min.

Tilskuere: 1863 VIS MERE

På blandt andet to scoringer af den tidligere så succesfulde Frederikshavn-spiller Aleksi Halme, der før denne sæson skiftede til netop Esbjerg, blev gæsterne skudt i sænk i de sidste to perioder.

Se alle målene fra kampen herunder - bragt i samarbejde med Metalligaen.tv:

White Hawks står fortsat blot noteret for et enkelt point hidtil i sæsonen, som de fik for et overtids-nederlag til Herning Blue Fox. Det udbytte isolerer dem i bunden af Metal Ligaen.