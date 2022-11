Gammel kending gør comeback i Mors-Thy

NYKØBING: Det er en spiller med Mors-Thy Håndbold-blod i årerne, der fra sommeren 2023 igen trækker den blå trøje over hovedet.

Mors-Thy Håndbold har nemlig lavet en treårig aftale med venstre fløj Henrik Tilsted, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

Den 28-årige Vestervig-dreng spillede sine tidlige ungdomsår i HF Mors, inden han efter tre år i Aalborg Håndbold vendte tilbage til Mors-Thy Håndbold som førsteårssenior i sæsonen 2013/2014. Her blev det til fem år, og siden da har adresserne heddet GOG, IK Sävehof og Bjerringbro-Silkeborg - og nu vender Tilsted hjem med to gange DM-sølv, et svensk mesterskab og en DM-bronze i bagagen.



- Jeg har valgt Mors-Thy Håndbold, fordi jeg fik den helt rigtige følelse i kroppen, da jeg blev forelagt muligheden. Det er den klub, jeg altid har holdt af og med. Jeg er Thy-dreng, og det har været min drøm at vende tilbage, så det har været et forholdsvist nemt valg for mig. Jeg glæder mig til at komme hjem til alt det, jeg kender og til at spille i Thy og på Mors og med Bette Balkan i ryggen, siger Henrik Tilsted.





Henrik Tilsted er i Mors-Thy Håndbold udset til at erstatte Frederik Bjerre på venstre fløj, når han til sommer skifter til TTH Holstebro.