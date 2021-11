Gammel kending sænkede piraterne

ISHOCKEY:Felix Scheel var hård ved sine tidligere holdkammerater, da den tidligere Aalborg Pirates-spillers to scoringer søndag sørgede for, at piraterne tabte 4-5 på udebane til Esbjerg Energy.

Nederlaget ændrer dog ikke på, at Aalborg Pirates ligger nummer et i Metal Ligaen. Dog med samme pointantal som Herning på andenpladsen.

Esbjerg Energy - Aalborg Pirates 5-4 Periodecifre: 2-1, 1-1, 2-2 Mål: 1-0 Jeffrey King (07.38), 1-1 Johan Skinnars (10.32), 2-1 Felix Scheel (19.12), 2-2 Anders Koch (25.20), 3-2 Craig Puffer (27.32), 4-2 Travis Brown (43.28), 4-3 Nikolaj Carstensen (46.11), 4-4 Julian Jakobsen (47.17), 5-4 Felix Scheel (58.22) Udvisninger: Esbjerg Energy, Aalborg Pirates Tilskuere: 1108 VIS MERE

Esbjerg tog føringen efter godt syv et halvt minut på et mål af Jeffrey King, men tre minutter senere fik Aalborg Pirates udlignet ved nyindkøbte Johan Skinnars.

Felix Scheel sikrede dog hjemmeholdet en føring efter første periode, da han 48 sekunder før slutsignalet gjorde det til 2-1, men godt fem minutter inde i anden periode fik gæsterne igen bragt balance i regnskabet, da Anders Koch udnyttede et forarbejde fra Thomas Spelling og Patrick Bjorkstrand til at gøre det til 2-2.

Glæden var dog kortvarig, for to minutter senere havde Esbjerg atter bragt sig foran takket være en scoring fra Craig Puffer. Tre minutter inde i tredje periode udnyttede hjemmeholdet et overtal til at gøre det til 4-2, men Aalborg Pirates var ikke slået endnu.

Nikolaj Carstensen reducerede godt seks minutter inde i tredje periode, og bare et minut senere gjorde kaptajn Julian Jakobsen det til 4-4.

Esbjerg løb alligevel med alle tre point, da Felix Scheel blev matchvinder med sit andet mål med lidt mere end halvandet minut tilbage.