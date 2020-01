Gammel kending skal tage over efter topscorer i Thisted FC

FODBOLD:Når Thisted FC til foråret skal jagte en plads i oprykningsspillet i 2. division, bliver det uden hjælp fra efterårets topscorer Mirsad Suljic, der har forladt klubben i vinterpausen, men han bliver erstattet af en gammel kending.

Morsingboen Kasper Yde Hedegaard er vendt tilbage til Thisted FC, som han forlod for et halvt år siden til fordel for et ophold i USA.

- Han fik nogle indhop i 1. division sidste sæson, men for ham passer 2. division fint i forhold til at udvikle sig, og han kan en masse spændende ting. Han er en utroligt god afslutter, og han header godt. Der er noget med hans arbejdsradius, som vi skal arbejde med, men jeg tror, at han bliver god for os, siger Thisted-træner Bo Thomsen.

Han kan også glæde sig over fortsat at råde over den tidligere superligaspiller Yao Dieudonne, der kom til klubben undervejs i efteråret og nu har forlænget sin aftale, så den gælder for resten af sæsonen.

- Så jeg synes, at det ser fornuftigt ud, siger Bo Thomsen.

For Thisted FC sparkes foråret i 2. division i gang 8. marts med en hjemmekamp mod Middelfart, men allerede lørdag spiller thyboerne første træningskamp, når Skjold Sæby fra Danmarksserien kommer på besøg i Thisted. Den kamp skal Thisted blandt andet bruge på at se venstrebacken Oliver Nielsen an. Han har senest optrådt for 2. divisionskollegaerne FC Sydvest.

Thisted FC's testkampe inden sæsonstart 18. januar mod Skjold Sæby 24. januar mod Nørresundby FB 29. januar mod Vendsyssel FF 1. februar mod Kolding IF 13. februar mod Jammerbugt FC 24. februar - 1. marts træningslejr i Tyrkiet med to testkampe VIS MERE

- Han er selv kommet og har banket på døren og har så trænet med. Det har set fornuftigt ud, og han var også med fra start i alle kampe på nær en i efteråret for Sydvest. Han spiller med mod Skjold Sæby, men ellers har vi prioriteret at tage nogle af vores egne unge spillere med i stedet for at hive alle mulige ind fra højre og venstre, siger Bo Thomsen.

Lørdagens kamp er den første af mange træningskampe for Thisted i en opstart, der blandt andet også byder på en træningslejr i Tyrkiet sidst i februar.

- Socialt betyder sådan en tur alverden, men det giver os også mulighed for at træne en masse og for alvor gå ned i detaljen. Det er det nærmeste, vi kommer en oplevelse af at være i et fuldtidssetup. Vi var af sted sidste år, og det var både spillere og trænere rigtig glade for, og som hold rykkede vi os også, selv om man ikke kunne se det på resultaterne i de første kampe, siger Bo Thomsen.