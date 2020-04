Gammel kending vender tilbage til Nordjylland: EH Aalborg har ansat ny træner

HÅNDBOLD:Mens håndboldsporten ligger stille har EH Aalborg handlet uden for banen.

Klubben har nemlig fundet en ny cheftræner fra sommeren 2020 og de kommende to sæsoner.

Det nuværende dameliga-mandskab har ansat Allan Heine, der kommer fra et job i franske Nantes og tidligere har været træner for Aalborg DH og Viborg HKs kvindehold. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

- EH Aalborg har med ansættelsen af Allan Heine sikret sig en af de bedste kvindehåndboldtrænere i Danmark. Vi har fulgt Allans succes som cheftræner i Nantes i Frankrig med stor interesse, og vi ser frem til at nyde godt af hans store erfaring og kompetente ledelse i alle facetter af kvindehåndbolden, lyder det fra EH Aalborgs direktør Henrik Skals.

Direktøren har store forventninger til den nye cheftræner.

- Allan har tidligere vist, at han kan udvikle unge talentfulde håndboldspillere til et topniveau på nationalt og internationalt niveau. Dette passer fint ind i EH Aalborgs visioner om, at have maksimalt fokus på de mange unge talentfulde håndboldpiger, der har lysten og viljen til at nå helt til tops.

Allan Heine ser også frem til at skulle stå i spidsen for EH Aalborg.

- Da jeg tilbage i 2012 forlod nordjysk håndbold havde jeg et klart ønske om at vende tilbage på et tidspunkt. Det tidspunkt er nu kommet og jeg glæder mig meget til i fællesskab med alle i og omkring EH Aalborg at strukturere, organisere og udvikle kvindehåndbolden i Aalborg.

Den nuværende cheftræner, Morten Holmen, der overtog ansvaret i denne sæson skal fortsat stå i spidsen for holdet frem til udgangen af juni.

Det er endnu uvist, hvornår sæsonen genoptages og om den i det hele taget spilles færdig.

EH Aalborg kæmper for at sikre sig endnu en sæson i den bedste række.