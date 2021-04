Gammel kending vender tilbage til White Hawks

ISHOCKEY:Den 24-årige back Jeppe Vinther vender tilbage til barndomsklubben Frederikshavn White Hawks, efter han har tilbragt de seneste seks sæsoner i Esbjerg Energy.

Jeppe Vinther, der senest var med til at slå høgene ud af slutspillet, bliver udstyret med en kontrakt til sommeren 2023.

- Jeppe Vinther er en stærk defensiv back, der gør sit arbejde grundigt. Han slår ikke større brød op, end han kan bage, og selvom han måske ikke er en, der stjæler overskrifterne i medierne, så er han en spiller, der for enhver træner er af uvurderlig betydning.

- Vi tror på, at Jeppe Vinther kan være med til at stabilisere vores defensiv i høj grad. Han tager masser af Metal Liga-rutine med sig fra Esbjerg, hvilket er godt for vores unge mandskab. Så selvom det er en ung mand, vi får hjem, så er det en spiller, der har prøvet det hele i dansk ishockey, siger klubben i en pressemeddelelse.

Jeppe Vinther er ligeledes glad for at være tilbage i Frederikshavn.

”Jeg vil gerne prøve noget nyt, og valget var nemt, at det skulle være Frederikshavn, hvor jeg kommer fra. Frederikshavn er et hold, der skal spille med, hvor det er sjovt, så jeg forventer, vi skal være med i toppen. Jeg var ung, da jeg forlod Frederikshavn, så det er en helt anden spiller, der kommer tilbage. Jeg har fået mere erfaring og har fået masser af spilletid i mange forskellige situationer, så jeg ser frem til at bidrage til White Hawks i de næste to sæsoner, siger han.

Backen flytter i løbet af de næste par uger tilbage til byen og vil deltage i sommertræningen sammen med de øvrige spillere, der er i Frederikshavn.