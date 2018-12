Gammelkendt måltyv vender hjem til Jammerbugt

FODBOLD: Han har stort set altid været synonym med mål, Sonny Jakobsen. Og nu er angriberen igen klar til at trække i Jammerbugt-trøjen. 2. divisionsklubben har netop præsenteret Jakobsen på en toårig, og gensynet med den gamle kending glæder holdets cheftræner Bo Zinck.

– Først og fremmest er Sonny en notorisk målscorer. Han er hurtig, farlig og har et godt spark. Han er tidligere topscorer i 2. division, og det kan han blive igen. Derudover kender Sonny klubben godt, og vi kender hinanden godt, så vi starter fra et godt udgangspunkt, siger Jammerbugt-træneren i en pressemeddelelse.

Angriberen vender hjem til Danmark efter fire måneder i færøsk fodbold og glæder sig til at blive genforenet både med Zinck og en række gamle holdkammerater.

– Det har betydet meget for min beslutning, at klubben har fået samlet et stærkt hold, og heldigvis kender jeg og har spillet sammen med en del af spillerne. Set udefra ser det spændende ud med et styrket set up, siger Sonny Jakobsen om sit skifte i pressemeddelelsen.

Selvom Jakobsen har været udenlands, har han fulgt sin nye-gamle klub tæt.

– Jeg har holdt øje med, hvordan det er gået Jammerbugt FC. Min lillebror spiller i klubben og det samme gør mange tidligere holdkammerater, så jeg har set flere kampe, og med det jeg har set, har jeg høje forventninger. Men jeg ved også, at der skal rigtig meget til, før tingene går op i en højere enhed, siger Sonny Jakobsen.