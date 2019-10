Gave til AaB-fans: Skal navngive og udsmykke tribune

FODBOLD:AaB-fansene har fået en større gave af Spar Nord.

Finansvirksomheden har længe sponsoreret den vestlige tribune på Aalborg Portland Park med navnet Spar Nord Tribunen - i daglig tale kaldet Vesttribunen.

Men fremover det er AaB's fans, der skal bestemme - både hvad tribunen skal hedde og også, hvordan den skal udsmykkes.

Samtidig får fansene også tildelt et hejseværk fra Spar Nord Fonden, der kan bruges til tifoer.

- Vi har et rigtig godt samarbejde med AaB omkring Hele Nordjyllands Håndsrækning, og Spar Nord Fonden støtter mange fællesskaber i hele landet. AaB og AaB’s fans skaber også et stort fællesskab, som bringer mange forskellige grupper sammen, og det sammenhold vil vi gerne støtte på denne måde, siger formand for Spar Nord Fonden, Michael Slavensky Dahl i en pressemeddelelse.

- Ved at overdrage tribunenavnet til fansene er vores håb, at fansene får en endnu bedre oplevelse, når de går til fodbold. I det lange løb kan det forhåbentlig være med til at skabe en endnu bedre stemning omkring AaB’s hjemmekampe, så flere og flere fans får lyst til at komme på stadion, fortsætter han.

AaB-fansene skal snarest beslutte, hvad tribunen skal hedde. Navnet kommer til at være gældende indtil minimum 2024, hvor Spar Nord Fondens nuværende tribunesponsorat udløber.