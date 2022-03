Gedsted har fået smag på mere

FODBOLD:Det har været undervejs i et stykke tid, men for en uge siden blev det en realitet, at Casper Gedsted fik debut i Superligaen for AaB.

Han blev skiftet ind i 3-0-sejren over Brøndby, og det var en oplevelse, som den unge AaB-spiller vil huske resten af livet.

- Det har været en af de fedeste uger af mit liv. At få debut mod Brøndby foran 11000 og være med til at vinde 3-0 er noget, jeg vil huske resten af mit liv. Det kan ikke gøres meget bedre, siger Casper Gedsted.

Nerver var der ikke mange af. Han angreb sin første officielle optræden på Aalborg Portland Park med stor energi. Det kastede blandt andet et hjørnespark af sig i den første aktion.

- Det var en sindssyg følelse. Det er svært at beskrive fornemmelsen, da jeg hørte det brøl. Det var jo ikke helt som en scoring, men det var næsten det samme. Det gav gåsehud over det hele, siger Casper Gedsted.

- Det var jo min første chance i Superligaen, så den skulle bare have gas. Jeg skulle bare ud og gribe den chance. Det handlede om, at jeg skulle ind og vise, hvad jeg kunne bidrage med, siger Casper Gedsted.

Han fik leveret et fint første indtryk, og det har han blot underbygget i de to træningskampe, som AaB har spillet i den forgangne uge.

- Det betyder vanvittigt meget, at jeg har fået min superligadebut nu. Det sidste halve års tid, har jeg følt, at jeg havde fortjent chancen lidt, men jeg må bare acceptere, at trænerne har valgt noget andet. Da jeg så kunne se, at vi havde mange skader og karantæner, så var det jo bare med at gribe min chance, siger Casper Gedsted, der har et klart næste mål.

- Jeg vil gerne være en spiller, der kan komme for at ændre en kamp til noget bedre og ikke bare være en spiller, der kommer ind for at holde spillet kørende. Det er klart, at jeg tager alle de minutter, jeg kan få, men jeg vil gerne bygge på hele tiden, siger Casper Gedsted.

Den unge AaB-spiller har haft brug for lidt tid til at vænne sig til tempoet i superligatruppen. Det er ikke kommet over natten.

- Der er ingen tvivl om, at jeg i starten lige skulle vænne mig til det. Det går vanvittigt stærkt sammenlignet med U19-ligaen - ikke for at tale dårligt om niveauet der. Det her er bare på øverste hylde i Danmark. Der var noget fysisk, som jeg skulle vænne mig til, men det føler jeg, at jeg har gjort nu. Nu føler jeg, at jeg kan være konkurrencedygtig, og måske endda på flere pladser, siger Casper Gedsted.

Casper Gedsted har fået mod på fodboldtilværelsen efter sin superligadebut. Foto: Torben Hansen

Han er tidligere angriber, nuværende højreback, og senest også benyttet som venstre wingback.

- Jeg spiller gerne lidt af hvert, hvis bare det kan skaffe mig flere minutter på banen, konstaterer den alsidige spiller, der med sine evner på flere positioner hurtigt bringer mindelser frem om en tidligere AaB-spiller, der lige nu render rundt på det danske A-landshold.

- Hvis bare jeg kan kopiere lidt af det, som Mæhle har gjort, så er det fint med mig, siger Gedsted, der er klar over, at han stadig skal lægge meget på.

- Det er mange små detaljer, som jeg skal forbedre. Spille lidt hurtigere, være lidt skarpere på min førsteberøring og alle sådan nogle detaljer. Det er dem, jeg skal blive skarpere på over en bred kam. Jeg kan bare se, hvor vigtigt det er på det her plan, siger Casper Gedsted.