Genfundne frederikshavnere holder liv i håbet

HERLEV:Ellers kriseramte Frederikshavn White Hawks sikrede tredje sejr i streg, da nordjyderne fredag aften slog Herlev Eagles med 3-2 på udebane.

Sejren kom trods fraværet af tre store profiler - Jesper Jensen, Aleksi Halme og Tadeas Galansky.

Dermed holdt høgene liv i håbet om en sjetteplads i Metal Ligaens grundspil. Med én kamp tilbage inden slutspillet har de nemlig to point op til netop Herlev. Vil White Hawks have den bedre forudsætning for succes i slutspillet, kræver det en sejr mod Odense Bulldogs søndag, mens Herlev skal tabe deres sidste to grundspilskampe.

Herlev Eagles - Frederikshavn White Hawks 2-3 Ishockey, Metal Ligaen

Periodecifre: 0-1, 0-1, 2-1

Mål: 0-1 Sebastian Brinkman (01.01), 0-2 Sebastian Brinkman (35.37), 0-3 Jacob Møller Jensen (49.13), 1-3 Matthias Asperup (54.52), 2-3 Lasse Mortensen (59.10)

Udvisninger: Herlev Eagles 2x2minutter, Frederikshavn White Hawks 3x2 minutter VIS MERE

Det var en meget ligelig kamp mellem sjællænderne og nordjyderne, hvor det i sidste ende var udeholdets Sebastian Brinkman, som gjorde den store forskel.

Allerede efter et minuts spil i første periode opsnappede han nemlig pucken og førte den hele vejen ind foran mål, hvorfra han bragte frederikshavnerne foran. Det holdt hele vejen ind i anden periode, selvom Herlev Eagles kom frem til markante chancer. 22-årige Kevin Frydkjær holdt dog godt styr på målet, da han stod i Tadeas Galanskys fravær.

Cheftræner Pelle Hånberg har de seneste kampe fået mere succes med at stabilisere den nordjyske defensiv og køre nogle lange pasninger op gennem isen. Det blev ligeledes nøglen fredag.

Det var eksempelvis helt nede bag eget mål, at den udbyggende scoring blev skabt. Christopher Frederiksen sendte nemlig en lang pasning ud af egen zone og ned til netop Sebastian Brinkman, som igen viste sin skarphed foran mål, da der var fem minutter tilbage af anden periode.

I tredje periode blev det så Jacob Møller Jensen, der udbyggede føringen, da han stod rette sted foran mål, efter Christopher Frederiksen sendte pucken ind i en lille forsamling på bagkant af et tålmodigt samspil med Santeri Suistio i dobbelt powerplay.

Med fem minutter tilbage på haluret reducerede Matthias Asperup for hjemmeholdet efter kort tids powerplay, da han fra en spids vinkel sendte pucken forbi Frydkjær. Dermed blev der åbnet en smule for opgøret. Med et minut tilbage reducerede Lasse Mortensen så for Herlev efter en række små skud på mål.

Det blev dog ikke til mere for hjemmeholdet, selvom de kørte en ekstra markspiller i stilling til sidst. De tre point blev altså i nordjyske hænder.