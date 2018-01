Gentoftes ishockeyhold afværger lukning med lynindsamling

På 30 timer er det lykkedes Gentofte Stars at afværge en truende lukning, så holdet kan fortsætte i landets bedste ishockeyrække.



Mandag oplyste sidste sæsons sølvvindere, at man manglede en million kroner for at være i stand til at køre forretningen videre frem til slutningen af den igangværende sæson.



Tirsdag aften kunne Gentofte-direktør Michael Schäbethal konstatere, at pengene stort set var hjemme.



- Vi er vist 60-70.000 kroner fra at ramme millionen.



- Så det kommer ikke til at få indflydelse på, om vi fortsætter eller ej. Vi fortsætter med samme trup og det hele, siger Michael Schäbethal.



Direktøren fortæller, at pengene er kommet fra flere forskellige steder.



- Der er sponsorer, der har lagt penge, og så har der været indsamlinger blandt fans. Der har også været en masse aktivitet på vores Facebook-side, og det har gjort os i stand til at trække den hjem.



- Det betyder, at vi kan spille sæsonen færdig, og at vi kan komme ud med mere end skindet på næsen.



- Vi havde håbet, at missionen ville lykkes, men nok ikke, at det ville gå så hurtigt, fortæller Michael Schäbethal.



På den lidt længere bane skal økonomien i Gentofte Stars gøres mere robust.



- Der vil altid være udfordringer for en klub som vores.



- Vi har ikke en supermoderne hal som de fleste andre klubber, og vi har heller ikke den samme opbakning fra Gentofte Kommune, som de andre klubber har fra deres kommuner.



- Vi har udfordringer i næste sæson, men dem skal vi nok få løst.



- De sidste par dage viser, at der er nogen, der gerne vil have ishockey i Gentofte, mener direktøren.



/ritzau/