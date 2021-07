Giftig angrebsduo var på pletten, da Thisted vandt generalprøve: - Det er svært at se, at der er nogen i 2. division, der er bedre end dem

FODBOLD:Thisted FC vandt med 3-1 over Vejgaard Boldspilklub, da de to nordjyske mandskaber lørdag spillede den sidste testkamp, inden det i næste weekend går løs i henholdsvis 2. division og Danmarksserien.

Vejgaard kom foran 1-0, inden Thisted svarede igen takket være scoringer fra Tobias Friis, Yao Dieudonne og Mikkel Agger.

- Det var en rodet første halvleg, hvor Vejgaard gjorde det svært for os, men i anden halvleg havde vi det godt under kontrol, og vi havde også chancer til flere mål, men det var et godt Danmarksseriehold, vi mødte, må jeg sige, siger Thisted-træner Bo Thomsen.

Thisted FC sluttede i sidste sæson på femtepladsen i 2. divisions pulje 1, og det gav adgang til den nye landsdækkende 2. division, hvor det på lørdag er Nordicbet Liga-nedrykkerne Kolding IF, der venter i sæsonpremieren.

I forhold til sidste sæson er Thisted FC dog markant styrket af, at forsvarsspilleren Jeppe Svenningsen og angriberen Mikkel Agger er hentet hjem fra Vendsyssel FF.

- I sidste sæson stod Yao (Dieudonne, red.) lidt alene på toppen, men nu har vi fået en mand mere, som modstanderne skal forholde sig til med Aggers tilgang. Det er to notoriske målscorere, der i testkampene også har vist, at de har blik for at gøre hinanden gode. De er helt opmærksomme på, at det er det, der også gør dem selv gode.

- De sidste sæsoner har Asger (Bust, red.) været vores general, og det er han stadig, men med Jeppe Svenningsens tilgang har han fået en at støtte sig op ad. Jeppe er også en taktisk rigtig dygtig spiller, så der er ingen tvivl om, at vi er styrket med de to tilgange, siger Bo Thomsen.

Især forventningerne til angrebsduoen med Mikkel Agger og Yao Dieudonne er store.

- Jeg har svært ved at se, at det fås bedre i 2. division, og det var også en duo, jeg gerne ville have haft, dengang vi var i Nordicbet Ligaen, siger Bo Thomsen.

Trods to markante tilgange er Thisted FC dog næppe færdige med at forstærke sig denne sommer.

- Der er jo lang tid til deadline, og vi er lidt nede i fødekæden, så vi er tålmodige. Vi har en rigtig fin og konkurrencedygtig trup, men vi vil gerne supplere den med en enkelt spiller eller to, siger Bo Thomsen.