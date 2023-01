Gigantisk comeback i episk nordjysk derby-drama

FREDERIKSHAVN:Aalborg Pirates var altdominerende i den første halvdel af tirsdagens lokalopgør mod Frederikshavn White Hawks, men med en scoring i sidste sekund til 4-4 sendte Alexander Bumagin White Hawks-fansene i drømmeland. Julian Jakobsen afgjorde dog kampen til piraternes fordel i straffeslagskonkurrencen, så mesterholdet vandt lokalopgøret 5-4.

Det havde ellers været en kamp med sjældent set store kontraster undervejs.

Klasseforskel var ganske ikke dækkende for det styrkeforhold, som tilskuerne blev vidner til i den første halvdel af kampen. I den del af kampen så det ud til, at høgene var trådt ud på isen iført gummistøvler, for de kunne slet ikke følge med piraterne.

Frederikshavn White Hawks - Aalborg Pirates 4-5 Metalligaen, ishockey

Periodecifre: 0-2, 1-2, 3-0

Mål: 0-1 Thomas Spelling (7.02), 0-2 Julian Jakobsen (15.47), 0-3, Julian Jakobsen (22.08), 0-4 Trevor Gooch (23.51), 1-4 Aleksi Halme (33.19), 4-2 Thomas Søndergaard (56.35), 3-4 Daniel Trkulja 57.12), 4-4 Alexander Bumagin (59.59)

Udvisningsminutter: Frederikshavn 12, Aalborg 6

Halvvejs gennem kampen førte Pirates skudstatistikken 22-3, og 4-0 på måltavlen. Det var en meget ensidig forestilling, og mesterholdet havde nærmest slået lejr i White Hawks' zone, mens et fortvivlet hjemmehold uden større held forsøgte at finde modtræk.

Thomas Spelling og Julian Jakobsen gjorde det til 2-0 for piraterne i første periode, hvor særligt det andet mål var et skoleeksempel på, hvordan man udspiller et modstanderhold i et powerplay.

Frederikshavn White Hawks tog tirsdag aften imod Aalborg Pirates til et nordjysk lokalopgør i Metal Ligaen. Foto: Lars Pauli

Efter at være blevet kørt rundt i det meste af første periode gik det fra slemt til værre for White Hawks, der måtte se Julian Jakobsen og Trevor Gooch bringe Pirates på 4-0. På det tidspunkt lignede det ren legestue, men Frederikshavn kom dog bedre med i opgøret i de efterfølgende minutter.

Frederikshavnerne blev hjulpet på vej af den første powerplay-periode, som endte med en scoring fra Aleksi Halme. Det var dog fortsat Aalborg Pirates, der dikterede kampens gang.

Samme kampbillede udspillede sig i tredje periode. Her havde Aalborg-holdet i nogen grad slået autopiloten til. Det gav et par store chancer til White Hawks, men symptomatisk for hjemmeholdets aften blev de muligheder forspildt. Og så er vi ellers tilbage ved den helt igennem vanvittige afslutning. Alt efter hvem man holder med, så vil man kalde det fantastisk eller forfærdeligt.

Med fire minutter tilbage af kampen var White Hawks nede med 1-4, men så skete der et eller andet. Mod kampens slutning fik White Hawks reduceret to gange ved Thomas Søndergaard og Daniel Trkulja. Nu satte White Hawks det sidste desperate pres ind, og det gav afkast i allersidste sekund, da Alexander Bumagin fik scoret i tiden 59.59. Alt med under et sekund tilbage af kampen.

Det fik selvsagt stemningen op på kogepunktet, og de efterfølgende fem minutters overtid blev underholdende til den helt store guldmedalje. Dog uden scoringer. I straffeslagskonkurrencen afgjorde Julian Jakobsen det med den tredje scoring i konkurrencen. Først havde Christopher Frederiksen bragt Frederikshavn foran, men Victor Rollin Carlsson udlignede for Pirates, inden kaptajnen afgjorde kampen.

