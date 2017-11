Gigantisk skuffelse af Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD: Det skulle have været to sikre point i banken og et skridt tættere på toppen af 888Ligaen i håndbold, men torsdagens hjemmekamp mod Skanderborg endte som en gigantisk mavelanding for Aalborg Håndbold.

Lystavlen i Jutlander Bank Arena viste til slut 23-26 i det gæstende bundholds favør, efter 10-12 ved pausen.

Aalborgenserne havde fra første minut svært ved at få tempo i angrebsspillet og så generelt energiforladte ud. Og når de kom igennem til frie afslutninger, var der også en udpræget mangel på kvalitet i skudarmen. Flere straffekast blev også brændt af først Buster Juul og siden Sebastian Barthold.

Heller ikke målvogterne Mikael Aggefors og Søren Pedersen fik for alvor gang i redningerne, og så blev det op af bakke på dét, man vel kan kalde en kollektivt offday.

Cheftræner Aron Kristjansson tog sin sidste timeout allerede midtvejs i anden halvleg, men han var ikke i stand til fra bænken for alvor at ændre på billedet.

Det var dog ved at blive lidt spændende til slut, hvor der så ud til at gå lidt gummiarm i den for Skanderborg. Mikael Aggefors reddede et straffekast med to et halvt minut igen, og så løb Andreas Holst op i den anden ende og reducerede til 22-24 med to minutter tilbage. Tættere kom hjemmeholdet dog ikke.

Patrick Wiesmach blev topscorer for Aalborg Håndbold med syv scoringer.