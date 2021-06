Gigantisk skuffelse: Nordjysk team missede sejren på målstregen

Opdateret med citater kl. 21.49

PORTIMÃO:Det lignede et drømmescenarie, da Jan Magnussen med under halvdelen tilbage af det otte timer lange søndagsræs i Portimão kørte nordjyske High Class Racing i front blandt Pro/Am-deltagerne i LMP2-klassen.

Han udnyttede resolut en fejl fra Job van Uitert fra Racing Team Nederland, som med tre timer og 36 minutter tilbage af løbet torperede en Ferrari og smadrede det ene baghjulsophæng.

Det sendte hollænderne i garagen og efterfølgende langt ned i feltet, mens danskerbilen kunne øjne et topresultat på den blot 13 år gamle racerbane i den sydportugisiske havneby.

Her stillede 32 biler i fire forskellige klasser til start - heraf 11 i LMP2-klassen.

Fem af de biler har deres egen interne sæsonkonkurrence om at vinde verdensmesterskabet for Pro/Am-teams.

Erklæret mål

Den titel er High Class Racings erklærede mål for 2021-sæsonen, og mindre end et døgn efter, at Jan Magnussens søn Kevin kørte sig til sin første internationale sejr i otte år ved et løb i USA, lignede det også champagneknald for det danske racingteam med hovedkvarter i Vodskov og sportslig base i Barcelona.

Anders Fjordbach bag rattet i High Class-raceren, som han endnu engang leverede en fremragende start i. Samlet set sluttede High Class Racing som nummer 12 blandt de 32 startende. Det rakte til en 9. plads i LMP2-feltet - og altså en tredjeplads blandt de fem i P/A-feltet. Foto: Chris Verheulen

Efter en knivskarp duel i front mellem Pro/AM-bilerne gik Dannebrog på fire hjul, som den rødhvide danskerbil er døbt, ind i løbets sidste time med en solid føring til de nærmeste forfølgere i Pro/Am-klassen.

På det tidspunkt var Anders Fjordbach tilbage bag rattet, efter at han - nøjagtigt som det var tilfældet på Spa for halvanden måned siden - havde givet High Class Racing en flyvende start ved lynhurtigt at avancere fem pladser fra startplacering som nr. 13 på grid'en.

Anders Fjordbach var dagen igennem hurtigste mand bag rattet i High Class-raceren, så det lignede ren paradekørsel i mål.

Men 30 minutter før målstregen gik den danske bil pludseligt i stå ude på banen. Et løst stik betød, at bilen lukkede helt ned. Det lykkedes Anders Fjordbach at bakke tilbage til pitten, hvor mekanikerne fik løst problemet. Men da var konkurrenterne fra schweiziske Real Time Racing og Dragonspeed USA gået forbi, så High Class Racing i sidste ende måtte nøjes med en tredjeplads i Pro/Am-feltet.

Den podieplacering er formentlig en ringe trøst efter den gigantiske skuffelse, det var at se sejren glide teamet af hænde så tæt på målstregen.

- Sådan er racing. Vi vidste, vi havde bilen til at kæmpe om sejren i Pro/Am, og det beviste vi, konstaterede Anders Fjordbach.

Dennis Andersen, der kørte tre stint og sad bag rattet i to timer og 19 minutter, var også skuffet.

- I dag havde vi ikke heldet på vores side. Selvfølgelig havde vi håbet på og fortjent at få sejren, men vi kommer stærkt igen med batterierne fuldt ladet op, forsikrer Dennis Andersen.

- Surt show. Men vi fandt den fart, vi manglede på Spa. Vi vender stærkt tilbage på Monza, lover Jan Magnussen.

Sæsonens tredje VM-afdeling køres på den italienske bane 16. juli.