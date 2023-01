Gik ud af AaB-døren som reserve - nu er han styrket tilbage

AALBORG:Forsvarsspilleren Anders Hagelskjær gjorde comeback hos AaB, da superligaklubben onsdag indledte træningen frem mod forårets overlevelseskamp.

Da transfervinduet i efteråret smækkede i, drog han på lejeophold hos Sarpsborg 08 i den bedste norske fodboldrække, hvor han fra dag ét var fast mand.

- Det er sjældent, at de her lejeophold er en succes for alle parter, men det synes jeg jo, at mit var. Jeg fik en masse spilletid, og samtidig føler jeg, at jeg har udviklet mit forsvarsspil rigtig meget, så jeg er kommet styrket tilbage til AaB, forklarer Anders Hagelskjær.

AaB's første træningsdag i 2023 bestod af en række fysiske tests i Børge Bach Husets motionsrum - under ledelse af fysioterapeut Morten Skjoldager. Men allerede torsdag formiddag kalder cheftræner Erik Hamrén til den første almindelige fodboldtræning på kunstgræsset i Gistrup.

Anders Hagelskjær i gang med træningen under ledelse af fysioterapeut Morten Skjoldager. Foto: Torben Hansen

- Jeg kendte jo ikke Erik på forhånd, men vi har haft en god snak, hvor han fortalte lidt om, hvordan han ser mig som spiller, og det har jeg taget til mig. Min gode halvsæson i Norge har selvfølgelig født nogle tanker om fremtiden, men det gavner ikke noget, at jeg spekulerer i alle mulige alternative scenarier. Lige nu er jeg her og har fokus på at spille foråret for AaB, siger Anders Hagelskjær.

Gode egenskaber

Superligaholdets cheftræner har haft tid til at se en stor del af den hjemvendte forsvarsspillers kampe for Sarpsborg i Norge, og han kan lide, hvad han har set.

- Jeg har også snakket med hans træner i Norge, og Anders har fået virkelig god kritik deroppe. Der er heller ingen tvivl om, at han tilfører nogle gode egenskaber både defensivt og offensivt, som vi kan bruge i AaB. Derfor ser jeg virkelig frem til at arbejde med ham, lyder det fra Erik Hamrén.

I sin AaB-tid har Anders Hagelskjær primært spillet i en trebackkæde, men Sarpsborg fik han vist sig frem i en stopperduo.

Anders Hagelskjær i samtale med AaB's fysiske træner Javier Agenjo i Børge Bach Huset. Foto: Torben Hansen

- Jeg synes, jeg er blevet mere afklaret i mit forsvarsspil, og samtidig har jeg prøvet at spille en mere styrende rolle. Vigtigst af alt har jeg følt, at jeg udfyldt en rolle, der var vigtig for holdet, forklarer Hagelskjær.

Skal nok finde troen

I AaB skal han konkurrere med Lars Kramer, Rasmus Thelander og Daniel Granli om de centrale forsvarspositioner. Men først og fremmest skal aalborgensernes samlede trup forsøge at blive mere konkurrencedygtige i Superligaen, hvor holdet overvintrer syv point under nedrykningsstregen.

- Det ærgrer mig selvfølgelig, at det er endt der, og det overrasker mig også, for jeg synes, at truppen og trænerstaben er god. Der er nok ikke nogen, der lige har svaret på, hvorfor det er gået sådan, så det handler bare om at få arbejdshandskerne hurtigt på og komme i gang med missionen, siger Anders Hagelskjær.

Bookmakerne har allerede dømt AaB til nedrykning, men det giver forsvarsspilleren ikke meget for.

- Dem lytter jeg ikke til. Jeg ved, hvordan snakken går inde bag vores døre, og vi skal nok finde troen på, at vi kan overleve i Superligaen. Det skal vi simpelthen, for ellers kommer vi ikke videre, erkender han.

Første træningsdag i AaB