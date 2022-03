Glad Friis kunne ikke sige nej til AaB: - Muligheden var for god til ikke at gribe

FODBOLD:Ventetiden er endelig forbi for Lars Friis.

Den 45-årige midtjyde har været parkeret på sidelinjen i Viborg FF, siden han i januar meddelte, at han med virkning fra 1. august skulle være cheftræner i AaB.

Tirsdag blev de to klubber enige om en handel, der betyder, at Lars Friis har første arbejdsdag i AaB onsdag.

- Jeg er først og fremmest glad for, at der er fundet en løsning, og at jeg nu ved, hvad der skal ske i morgen. Det har været ude af mine hænder, og jeg har forholdt mig til, at vi havde en aftale fra sommer.

- Jeg er dog ikke ret god til at være parkeret. Jeg er nok ikke den eneste i verden, der har det sådan, men det har været en lang periode uden at have en funktion på en arbejdsplads, så jeg er som sagt glad for, at der er fundet en løsning, siger Lars Friis.

I første omgang lagde han selv en opsigelse i Viborg FF for at få skiftet igennem, godt et år efter at han var tiltrådt i den midtjyske klub.

- Som jeg også sagde i pressemeddelelsen dengang, er AaB en storklub, der hører til i toppen. Det var ikke planlagt, at det skulle gå så hurtigt med at komme videre, men når man får sådan en mulighed, som jeg fik her, må man jo vurdere, om man skal gribe den eller lade den gå. Jeg synes, at den her mulighed var for god til ikke at gribe, siger Lars Friis.

Han kommer ikke til at lave revolutioner, når han onsdag møder ind til sin første arbejdsdag i AaB.

- Jeg ser jo en trup med masser af potentiale, men de første dage vil jeg først og fremmest være observerende. Jeg skal tættere på truppen og staben. Der er ting, der skal trykkes og testes hen ad vejen, men det tager jeg med spillere og stab først. De har leveret et rigtig godt stykke arbejde, siger Lars Friis, der overtager et hold, der har hentet fire point i forårets første tre kampe og er sikker på en plads i mesterskabsspillet før de sidste to spillerunder i grundspillet.

- Det bliver anderledes at starte midt i en sæson. Det er lige på og hårdt, men vi skal bygge videre på det fremragende arbejde, der er blevet gjort af staben. Jeg har set et stort potentiale, som vi skal forsøge at forløse så ofte som muligt, siger Lars Friis.

I forårets første kampe har Oscar Hiljemark været fungerende cheftræner, men han går nu tilbage i en rolle som assisterende træner i Lars Friis' stab.

- Oscar har ligesom resten af staben leveret et rigtig godt stykke arbejde, og jeg ser frem til at arbejde med dem alle. Det er gode nordjyder, og Oscar er også hurtigt blevet nordjyde på den måde. Når jeg har stået på den anden side, har jeg kun mødt meget sympatiske mennesker, siger Lars Friis.