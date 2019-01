Glad Hobro-spiller: Misser træningen i januar

FODBOLD: Superligaklubben Hobro IK må kigge langt efter Frans Putros i hele januar måned. Forsvarsspilleren er kommet gennem nåleøjet til Iraks trup, der skal deltage ved de asiatiske mesterskaber, AFC Asian Cup, der begynder 5. januar.

– Det er jo en slutrunde ligesom EM i Europa, så det er kæmpestort, siger Frans Putros til Hobros hjemmeside.

Afhængigt af, hvor langt Irak går ved mesterskaberne, der spilles i Dubai, risikerer forsvarsspilleren først at være tilbage i Hobro i starten af februar. Det er blot en uge før starten på forårssæsonen i Superligaen.

Frans Putros har fået spilletid i 18 af Hobros 20 superligakampe i efteråret, så det er en vigtig brik for cheftræner Allan Kuhn, der dermed misser det meste af opstarten.

Frans Putros er tidligere noteret for to A-landskampe for Irak. Ved Asian Cup skal landet i den indledende pulje møde Iran, Yemen og Vietnam.