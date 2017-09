Glad Jan Larsen: Vi er med

HÅNDBOLD: Med en sejr på 32-30 over RK Celje på hjemmebane lægger Aalborg Håndbold sig halvlunt i svinget mod at gå videre fra gruppespillet. Der er mange - og flere svære - kampe i vente, men de første to point på kontoen luner hos direktøren.

- Vi spiller en fremragende kamp, så vi har givet os selv gode forudsætninger for at gå videre, siger Jan Larsen.

Første kamp i puljen blev et nederlag i Flensborg. Men der var aalborgenserne tæt på at tage point med tilbage til Nordjylland. Derfor godkender han starten i det europæiske eventyr.

- Det er en god start på Champions League for os. Vi er stadig med på trods af en vanvittig stærk pulje. Så vi er lykkelige, siger Jan Larsen.

Onsdag står den på endnu en svær udebane for Aalborg Håndbold. De skal møde THW Kiel i Tyskland.