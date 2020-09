Glad Møllgaard efter ny sejr: Vi skal også snart testes i en hel kamp

HÅNDBOLD:To kampe og en samlet målforskel på plus 21. Det er status for Aalborg Håndbold efter de første to kampe i Primo Tours Ligaen, efter holdet mandag aften endnu engang kørte modstanderen over. Denne gang blev Lemvig besejret på udebane med otte kasser 30-22.

De dobbelte danske mestre fra Aalborg har et godt hold, men de ser nærmest skræmmende ud fra sæsonstart.

- VI kan jo ikke være utilfredse med sæsonstarten. VI har spillet to gode kampe, men vi kan også mærke, at der stadig er nogle ting, der skal justeres, men det er vel også charmen ved holdsport. At man hele tiden udvikler sig, siger Henrik Møllgaard.

Her tænker anføreren uden tvivl på, at holdet snart endnu engang skal ud og prøve kræfter med Champions League, hvor man i sidste sæson aldrig fik lov til at spille en flot sæson færdig, da corona-epidemien lukkede sæsonen ned, inden Aalborg Håndbold fik lov til at spille to kampe mod portugisiske Porto.

- Man kan jo også se, at vi lidt slipper grebet i anden halvleg, og det er nok også naturligt, når føringen er så stor. Men der er ingen tvivl om, at vi også gerne vil have en kamp, hvor vi får flere minutter i benene, og vi bliver testet hele vejen til slut, for det bliver der brug for senere på sæsonen, siger bagspilleren.

Offensivt var Henrik Møllgaard stærk i første halvleg, hvor han dissekerede hjemmeholdets aggressive forsvar med gode afleveringer.

- Jeg tror egentlig ikke så meget, det var min fortjeneste, at det begyndte at fungere. Vi skulle lige have to timers busben ud af kroppen, inden vi kom i gang, siger han.

Aalborg Håndbold skal i ilden igen torsdag aften, hvor holdet gæster Ribe-Esbjerg, der mandag noget overraskende tabte til KIF Kolding. Det samme hold, som Aalborg besejrede med 13 mål i fredags.