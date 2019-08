Glad Vejgaard-træner: Intet kan overraske mig med de her gutter

FODBOLD: Forberedelserne til den nye sæson i 2. division har langt fra været optimale i Vejgaard. Spillerne er først mødt sent ind til træning, og resultaterne i testkampene har været ildevarslende.

Men søndag præsenterede amatørklubben sig alligevel fra allerbedste side, da Middelfart blev sendt hjem med et nederlag på 1-3 i sæsonpremieren. Det var overraskende al den stund, at fynboerne at mange regnes som oprykningsfavoritter.

- Jeg må bare sige, at intet kan overraske mig med de her gutter. Vi spillede en anden halvleg på absolut topniveau. Det var en flot holdpræstation krydret med lækre individuelle detaljer, lød rosen efter kampen fra træner Christian Flindt Bjerg.

Intet tydede dog på en hjemmesejr i første halvleg. Middelfart bragte sig foran efter to minutter og kørte rundt med værterne.

- Vi virkede lidt benovede over at spille turneringskamp igen, og Middelfart dominerede stort. Så vi havde en alvorssnak i pausen, hvor vi blev enige om at komme ud til anden halvleg med en helt anden attitude og med den aggressivitet og løbevillighed, der normalt kendetegner os. Og det må man sige, at spillere gjorde, sagde Christian Flindt Bjerg.

Trods den flotte sæsonstart maner han dog til en smule besindighed.

- Det var flot i dag. Men det var bare én kamp. Der venter mange flere, og vi har fødderne solidt plantet i den nordjyske muld og vil komme ud til de kommende kampe med ydmyghed, sagde træneren.