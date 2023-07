Glad Vingegaard: Vi er ikke i Paris endnu

7 minutter og 35 sekunder har Jonas Vingegaard ned til Tadej Pogacar, efter at sloveneren onsdag gik kold på 17. etape.

Dermed medgiver den sindige dansker, at han ligner en samlet vinder af Tour de France for anden gang. Men han tager sine forbehold.

- Jeg er sikker på, at Tadej prøver på noget i løbet af de sidste tre etaper. Vi er ikke i Paris endnu.

- Jeg kan styrte eller have en dårlig dag. Det venter en svær etape lørdag, siger Vingegaard.

- Men jeg er super, super glad. Vi er i en god position, og vi kan være glade for, hvordan hele holdet præsterede, siger Vingegaard.

Det var også nyt for ham at se sin store Tour de France-rival gå så voldsomt ned.

- Tadej og jeg har kæmpet i hele Touren. Selvfølgelig er det ikke fedt for ham at gå ned på den måde, men vi kigger kun på os selv, og vi er glade for at beholde den gule trøje endnu en dag, siger Vingegaard.

Mens han i selskab med holdkammeraten Wilco Kelderman kæmpede for at øge forspringet til Pogacar, blev han pludselig bremset af kaos.

En bil og en motorcykel holdt stille på den smalle vej, hvor hundreder af fanatiske fans gjorde passagen endnu sværere.

- Jeg ved ikke præcis, hvad der skete. Jeg ved bare, at der var en masse køretøjer foran mig, som jeg ikke kunne komme forbi. Jeg måtte stå stille i et øjeblik, men Wilco og jeg kom heldigvis igennem, siger Vingegaard.

Både torsdag og fredag bliver terrænet langt fladere, og det er næppe etaper for klassementrytterne.

Lørdag venter den sidste reelle bjergetape, der indeholder blandt andet to kategori 1-stigninger.

/ritzau/