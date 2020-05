Glæde i EH Aalborg efter appelsejr: Vi følte også, vi havde en klar sag

HÅNDBOLD:Det var en glad direktør for EH Aalborg, som NORDJYSKE tirsdag formiddag fangede og overbragte nyheden om, at de formelt set ikke længere er tvangsnedrykket.

Spørgsmålet om nedrykning fra de bedste håndboldrækker lever videre, efter at Håndboldens Appelinstans tirsdag har erklæret den oprindelige fra Udvalget for Professionel Håndbold ugyldig.

- Jeg er virkelig glad for, at der er blevet kigget på den her afgørelse med fornyede øjne. Vi følte også, at vi sad med en klar sag - i forhold til, at udvalget ikke havde hjemmel til at træffe den beslutning, siger Henrik Skals.

Det er alene formalia og ikke beslutningens indhold, som appelinstansen har underkendt. Derfor kan det godt ende med, at samme beslutning - blot taget med det rigtige juridiske grundlag.

- Vi appellerer selvfølgelig til, at man træffer en ny afgørelse, der er mere sportslig fair end bare at rykke nogle hold ud med et pennestrejf, siger EH Aalborgs dirktør.

Han siger sig, at DHF's repræsentantskab, hvor en større kreds af klubber er repræsenteret, er et mere oplagt sted at træffe beslutningen. Og sådan bliver det også.