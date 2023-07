Glæde over pokallodtrækning: - Det er helt vildt fantastisk

GUDERUP:Da der blev trukket lod til pokalturneringen var der stor forskel på, hvor meget lykkens gudinde tilsmilede de lokale hold, der var med i bowlen.

Mest tilfreds kunne Nibe Boldklub være. Festivalbyens fodboldklub er et af de lavest rangerede hold, der er med i turneringen, men serie 2-holdet må væbne sig med tålmodighed.

Spillertrup og klubbens ledelse var samlet for at følge lodtrækningen, men det lignede længe en fuser.

- Vi havde håbet på at trække AaB. Det var vores drømmemodstander. Alternativt ville vi gerne trække Hobro eller Vendsyssel. Da de alle tre blev trukket ud, havde vi ikke helt styr på, hvad vi ellers kunne trække, og så blev vi enige om at håbe på at blive oversidder, siger Allan Nicolajsen, træner for Nibes serie 2-mandskab.

Det ønske blev indfriet til stor tilfredshed for Nibe Boldklub-træneren.

- Det er tæt på perfekt for os. Nu håber vi på, at AaB overlever første runde, så vi kan trække dem eller FC Midtjylland i næste runde. Det er meget spændende for os, at vi potentielt kan trække nummer syv til 10 fra Superligaen i næste runde, siger Allan Nicolajsen.

Netop AaB endte med at komme på langfart. Det blev Egen UI fra Als, der blev modstanderen for AaB. De største nordjyske fodboldnørder ved måske, at Egen UI er en jyllandsserie 2-klub, der har hjemme midt på Als. Onsdagens lodtrækning efterlod en meget tilfreds fodboldseniorformand i Egen UI.

- Det er helt vildt fantastisk, at vi skal møde AaB. Det er jo en kæmpe klub, så vi har allerede nedsat en arbejdsgruppe, der skal have stablet arrangementet på benene, for der bliver en del, vi skal have styr på, siger Karsten W. Beltman, fra Egen UI.

Han forventer en mindre byfest i Guderup, der er hjemby for Egen UI, men der er også et håb om, at en del AaB-fans vil benytte muligheden for lidt grænsehandel og en tur til Als for at se heltene i aktion.

- Jeg lover, vi har masser af kolde fadøl og ægte sønderjyske grillpølser. Vi skal nok få skabt en god stemning. Normalt har vi 250-300 tilskuere til vores kampe i jyllandsserien, så vi har i al beskedenhed skabt gode rammer for en klub på vores niveau, siger Karsten W. Beltman, der ikke har de store sportslige forventninger til kampen.

- For fem år siden mødte vi Vendsyssel, da de var i Superligaen. Dengang var målet, at vi skulle score, og så skulle vi holde Vendsyssel under tocifret scoringer. Vi tabte 9-1. Det var en succes, og succeskriteriet må være noget lignende denne gang.

Blandet lodtrækning

Mens det blev en lang køretur for AaB, så skal Hobro en tur til Aarhus for at møde Aarhus 1900, der i foråret var i pulje med Hobros andethold i jyllandsserien. Altså en på alle måder fin lodtrækning for HIK. Nørresundby trak sidste sæsons pokaldræber fra Aarhus Fremad, mens Vendsyssel FF skal en tur til Silkeborg for at møde Young Boys fra 3. division, hvilket også bør udløse endnu en pokalkamp for vendelboerne.

Thisted får hjemmebane mod Brabrand, mens Vejgaard også skal møde et Aahus-hold. Det bliver mod TST. Jetsmark får besøg af divisionsholdet fra VSK Aarhus. Sidst men ikke mindst skal Gugs jyllandsseriehold op mod Søften, som man faktisk mødte i foråret. Her formåede Gug at bevare pladsen i jyllandsserie 1, mens Søften rykkede ned, så alt i alt en god lodtrækning for Gug.

Første runde af pokalturneringen spilles i dagene 8.-9. august.