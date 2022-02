Glæde over sejre overskygger usikkerhed omkring Champions League-rejse mod øst

HÅNDBOLD:Glæden var til at få øje på i Aalborg Håndbold-lejren, hvor man glæder sig over, at det med 32-25-sejren over Nordsjælland nu er fire kampe på stribe med sikre sejre i den danske liga.

- Sejre er altid vigtige i forhold til at have tro på, at du gør det rigtige. Jeg synes for alvor, vi kan sætte et flueben ud for en vellykket start på forårssæsonen, siger Stefan Madsen.

Aalborg-træneren noterer sig, at de gode resultater kommer samtidig med flere andre positive nyheder. Eksempelvis masser af folk på tribunen.

- Vi rammer vores niveau og holder det lige nu. For første gang i lang tid har vi ikke behøvet at koncentrere os om andre ting end spillet på banen, og det er dejligt. Ligesom det er dejligt, at vi har folk i hallen, siger Stefan Madsen.

Også den stærke stregspiller Benjamin Jakobsen fornemmer en eller anden form for stabilitet i Aalborg-spillet, som var en mangelvare i efteråret. Ifølge Jakobsen skyldes det ikke mindst modet til at tro på sit koncept i modgang.

- Det bliver først noget rod, hvis du helt panisk begynder at ændre på tingene. Vi har talt om det, men vi har også stolet så meget på vores koncept, at vi har holdt fast i det, der tidligere virkede, og nu virker det igen, konstaterer Benjamin Jakobsen, der pointerer, at det er nødvendigt for Aalborg Håndbold at være 100 procent til stede i alle kampe. Mindre kan ikke gøre det.

- Det er en udfordring, at vi skal være der 100 procent i alle kampe. Det var også det, vi så mod Nordsjælland. I første halvleg manglede vi lidt tænding og viljen til at gøre alt 100 procent. I anden halvleg kom vi med en anden gejst, og så rykkede vi fra dem til sidst.

Lørdagens sejr over Nordsjælland var ikke mindst vigtig for Aalborg i bestræbelserne på at slutte som nummer to i grundspillet, hvor man godt kan afskrive førstepladsen med GOG's suveræne stime uden nederlag i nu 20 kampe.

- Det har vist sig mange gange, at det kan være helt afgørende, at stå med det ekstra point. Også i forhold til en tiebreaker i forhold til pointlighed. Derfor er det bestemt noget, vi er meget opmærksomme på, siger Stefan Madsen.

Aalborg-træneren skal nu rette fokus mod Champions League, hvor Aalborg Håndbold kæmper for at slutte i top to i sin gruppe, så man går direkte i en kvartfinale. Det er dog noget andet, som lige nu kan risikere at tage fokus hos Madsen og Aalborg-lejren. Midtugens tur til Hviderusland falder på et tidspunkt med en højspændt politisk situation mellem Hvideruslands naboer Rusland og Ukraine.

- Det er en lidt speciel situation lige nu. Også i forhold til det, der sker i det område for tiden. Vi har ansvaret for en flok voksne mennesker, som vi for alt i verden skal have sikkert til kamp og for alt i verden have sikkert med hjem igen. Det er vel første gang, at det har rumlet lidt i maven i forhold til, hvad vi møder derover. Vi læner os op ad de meldinger, vi får fra udenrigsministeriet, siger Stefan Madsen.

Forventningen er, at Aalborg Håndbold kommer til Hviderusland som planlagt, men de endelige rejseplaner kan først for alvor konfirmeres mandag.

- Reelt ved vi ikke, hvordan det ender, men jeg følger da med i medierne, og jeg kan konstatere, at man trækker folk hjem fra området lige nu. Det kan ikke undgå at vække lidt bekymring, men nu skal vi lige glæde os over den sejr her, og så finder vi ud af, hvad der er hoved og hale på mandag. Og så kan jeg love dig for, at hvis vi får lov at tage afsted tirsdag, så tager vi også to point med hjem, siger Stefan Madsen.

Også Benjamin Jakobsen har noteret sig situationen, men han har fuld tiltro til beslutningstagernes valg.

- Jeg læser da også nyheder som alle andre mennesker, og jeg kan da heller ikke lade være med at bemærke, at der sker nogle ting i den region, som er usædvanlige. Fokus er på at få to point, men jeg kan da ikke bare lukke øjnene for det der sker. Jeg vælger dog at stole på, at der er styr på det. Det plejer der at være i Champions League-regi og i særdeleshed her hos Aalborg Håndbold, siger Benjamin Jakobsen.