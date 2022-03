Glædelig nyhed: Aalborg-spiller har fået familien sikkert ud af Ukraine

ISHOCKEY:Den russiske profil Kirill Kabanov fra Aalborg Pirates har onsdag delt en glædelig nyhed med brugerne på sine sociale medier.

Den 29-årige ishockeyspiller satte forleden kursen mod Ukraine i et forsøg på at bringe sin ukrainske kone Vika og deres to sønner Luka og Tim i sikkerhed fra den verserende russiske invasion. Den mission er lykkedes.

- Min familie er i sikkerhed. Vi er nu på vej fra Polen til Danmark. Masser af kærlighed til dem, der har støttet op, skriver Kirill Kabanov i en opdatering på Facebook og Instagram.

Nok har Kirill Kabanov et russisk pas, men hans tanker og sympati rettet mod Ukraine.

- Jeg er selv en stolt russer, og min kone er en stolt ukrainer. Faktisk er jeg mere ukrainsk og min kone mere russisk, når vi kigger på vores stamtræ. Jeg har en ukrainsk bedstemor, og mine kones forældre er russere, men hun er født og opvokset i Ukraine og føler sig derfor som en ukrainer. Jeg har selv boet otte år i Ukraine, så det hele er meget følelsesladet for os lige nu, forklarede Kirill Kabanov forleden til Nordjyske.