GlædesRoss over længe ventet scoring: Det var nogle vilde sekunder

AALBORG:Det meste klappede for AaB, da AC Horsens blev besejret 4-0 i en mindre magtdemonstration mod den direkte nedrykningsrival.

Prikken over det berømte i, eller glasuren på den store kage, var Oliver Ross' første superligamål, som han hamrede i kassen til 4-0.

- Det var en stor forløsning, for det er virkelig noget, som jeg har drømt om i lang tid. Det var ubeskriveligt at se bolden suse i mål, og der fulgte nogle vilde sekunder efter den scoring. I første omgang nåede jeg ikke at registrere den store jubel på stadion, men det har set efterfølgende, og det er jo bare fedt, siger Oliver Ross.

Scoringen kom efter et langt tilløb fra Oliver Ross, der flere gange har set afslutninger kysse træværket eller blive nappet i vanvidsredninger.

- Jeg var begyndt at tænke lidt over det med den manglende scoring, for jeg har været så tæt på flere gange. Der har manglet lidt marginaler, for jeg har hele tiden følt, at jeg har afsluttet rigtigt i flere situationer, siger Oliver Ross, der nu kan håbe på, at scoringen igangsætter en ketchupeffekt.

- Jeg kender alt til, at det første mål er svært at score. Derfor håber jeg også, at det bliver nemmere at score det næste mål, siger Oliver Ross.

AaB-truppen havde efter planen fri mandag, men sammen med syv-otte andre spillere mødte Oliver Ross alligevel ind på Hornevej.

- Efter søndagens oplevelse var det skønt at komme ud på anlægget og snakke lidt om indtrykkene fra kampen. Der er ingen tvivl om, at vi har fået opbygget noget selvtillid i de seneste kampe, siger Oliver Ross.

Den unge AaB-spiller lader sig ikke rive med over de efterhånden blomstrende forårsfornemmelser, for han er helt med på, hvordan tabellen ser ud trods den overbevisende sejr.

- Vi har stadig et stort stykke arbejde foran os. Det var et vigtigt skridt på vejen med de seneste sejre, men vi skal fortsat ud at vinde kampe, hvis vi skal blive i Superligaen. Der er ingen i klubben, der går rundt og tror, at vi er reddet. Slet ikke, pointerer Oliver Ross.

Ingen afklaring

Mens der var meget at glæde sig over i AaB-lejren efter den overbevisende sejr over AC Horsens, så var der også skår i glæden. Måske endda store skår.

Kristoffer Pallesen og Allan Sousa udgik begge med det, der lignede skader. Sousa var hurtigt ude at afdramatisere sin egen situation overfor Nordjyske, men Kristoffer Pallesens skade så potentielt alvorlig ud. Mandag var der ikke nogen ny melding omkring Pallesens situation. Meldingen fra AaB var, at man formentlig bliver klogere i løbet af tirsdag.