Glem alt om Kasper Høgh: Ny Hobro-bomber leverede hattrick mod Vendsyssel

FODBOLD:På et velbesøgt og solbeskinnet Nord Energi Arena indledte Vendsyssel FF og Hobro IK forårets række af turneringskampe. Særligt én spiller var det store samtaleemne inden kampen. Ronnie Schwartz fik en længe ventet debut for Vendsyssel FF. Det endte dog med at blive en anden angriber-debutant, der stjal billedet.

Muamer Brajanac var der ikke mange, der talte om inden kampen, men der var mange, der talte om ham i pausen.

Mathias Haarup leverede kampens første kvalificerede afslutning, da han efter syv minutters spil trak ind i banen og trykkede af med sin venstrefod. Lukas Jonsson var dog sikkerheden selv, da han tog sig af forsøget.

Plaffeministeren stemplede også ind efter 10 minutter. Her udnyttede han, at Christoffer Østergaard mistimede et indgreb, hvilket gav Ronnie Schwartz en god mulighed. Denne gang var det Adrian Kappenberger, der stod i vejen for en scoring, da han sikkert greb afslutningen.

Thomas Oude Kotte fik kampens første store tilbud, da han blev spillet fri efter et velkomponeret kontraangreb fra hjemmeholdet, men han bankede bolden lige over mål i en ellers meget gunstig afslutningsposition.

Det var i det hele taget Vendsyssel FF, der leverede det bedste indtryk i kampens indledning, men Hobro fik bedre og bedre greb om tingene, og stille og roligt så man nogle af de takter, som cheftræner Martin Thomsen har varslet: Bedre presspil og kvalitet i dødboldene.

Jacob Tjørnelund fik omkring den halve time en chance, der var ligeså stor som den back-kollegaen Oude Kottes, men han sendte bolden i retning af nabogrunden.

Hobro begyndte at gøre tilnærmelser på flere dødbold, og det varslede presspil blev nu udøvet med stor effekt.

Muamer Brajanac (i midten) var kampens store oplevelse med tre scoringer for Hobro. Foto: Bo Lehm

Netop en dødbold dannede grundlag for kampens første mål. Det så ellers ud til, at VFF i første omgang havde afværget et indlæg, men Diego Montiel lavede sin version af en Jesper Olsen, da han driblede og driblede og driblede rundt i og omkring eget felt. Det udnyttede Muamer Brajanac til at snuppe bolden og banke den ind til 1-0 til Hobro.

Scoringen virkede som energidrik til udeholdet, der i minutterne efter scoringen satte yderligere tryk på kedlerne. Det afstedkom en fin afslutning fra Yoda, som Lukas Jonsson dog afværgede.

Samme Jonsson var chanceløs, da Muamer Brajanac mod første halvlegs slutning gjorde det til 2-0 i en situation, hvor Mathias Haarup løb i ryggen på Konate og fik en stor chance. Bolden blev tacklet over til Brajanac, der fordoblede sin og Hobros måltotal.

Vendsyssel FF - Hobro IK 0-3 (0-2) Mål: 0-1 Muamer Brajanac (36. minut), Muamer Brajanac (45. minut), Muarmer Brajanac (93. minut) Vendsyssels hold (4-3-3): Lukas Jonsson - Zander Hyltoft, Mads Greve, Xandro Schenk, Thomas Oude Kotte - Parfait Bizoza (Jelle van der Heyden, 46. minut), Diego Montiel (Panagiotis Armenakas, 58. minut), Jeppe Pedersen (Anton Søjberg, 71. minut) - Lucas Jensen (Rune Frantsen, 71. minut), Ronnie Schwartz, Tiemoko Konate. Hobros hold (3-5-2): Adrian Kappenberger - Christoffer Østergaard, Simon Jakobsen, Emil Søgaard - Mathias Haarup, Mathias Nygaard, Mikkel Mejlstrup Pedersen, Abdoul Yoda (Oliver Overgaard, 58. minut), Jacob Tjørnelund (Frederik Dietz, 83. minut) - Muamer Brajanac, Don Deedson (Oliver Klitten, 68. minut). Advarsler: Mads Greve (35. minut), Jelle van der Heyden (68. minut), Oliver Overgaard (92. minut), Zander Hyltoft (92. minut) Tilskuere: 1147 VIS MERE

Hobro havde nu kampen, hvor man gerne ville have den. Adrian Kappenberger bidrog imidlertid til underholdningsværdien, da han smed en ellers let aflevering ud i fødderne på Jeppe Pedersen, der forsøgte at spille Ronnie Schwartz helt blank. Måske var det banens beskaffenhed, måske var det svigtende skarphed fra Schwartz. Faktum var i hvert fald, at bolden hoppede fra den tidligere superligatopscorer.

Den forspildte chance blev startskuddet til en belejring af Hobro-feltet. I flere omgange var der optræk til gode Vendsyssel-chancer, men Hobros kompakte defensiv stod i mod.

Adrian Kappenberger var dog ikke helt færdig med at gøre det underholdende. Da han løb ud for at sparke en lang bold væk, endte han med at servere bolden for fødderne af Ronnie Schwartz, der resolut trykkede af. Kappenberger nåede dog på spektakulær vis tilbage og sparkede selv forsøget ud til hjørne.

Kort efter var det Mathias Haarup, der legede mark-race på den ujævne bane. Han spurtede fra Vendsyssel-forsvaret i en omstilling, og det tvang Jelle van der Heyden til at trække i nødbremsen, men kampens dommer Chris Johansen valgte helt fair at holde sig til et gult kort til midtbanemanden.

Vendsyssel fortsatte utrætteligt presset mod gæsternes mål, men det blev ved intentionerne om at score. Selv ikke en nærgående afslutning fra Mads Greve kunne skaffe Vendsyssel den ønskede reducering.

Hobro-spillerne knoklede på i defensiven, som gjaldt det deres fodboldliv, og det lønnede sig. Aktion efter aktion blev udført med den ildhu, som kan skaffe Hobro mange point i de kommende kampe.

I overtiden lukkede og slukkede Muarmer Brajanac med sin tredje scoring i kampen, da han på en friløber sparkede bolden ind som den største selvfølge.

Fremad Amager havde med fredagens sejr sat Hobro under pres i nedrykningsstriden. Fire point var himmerlændingene efter amagerkanerne, der ligger lige over nedrykningsstregen, men efter lørdagens forårspremiere mod Vendsyssel FF er afstanden reduceret til et point.

For Vendsyssels vedkommende må træner Henrik Pedersen ærgre sig over, at man ikke fik omsat et spillemæssigt overtag i kampens første halve time. Nederlaget er dels en stor streg i regningen i forhold til Vendsyssels ambitioner om at nå top seks, og de tre point til både Fremad Amager og Hobro hiver i den grad Vendsyssel med ned i en nedrykningskamp for nuværende.