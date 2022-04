Glemt AaB'er måtte vente to år på superligadebut

FODBOLD:Ventetiden har været lang for AaB-spilleren Vladimir Prijovic, men nu har han endelig fået debut for AaB's superligamandskab - næsten to år efter sin ankomst til det nordjyske fra hjemlandet Serbien.

Debuten kom i fredags i superligaopgøret mod Randers FC, da han ved stillingen 3-0 til AaB og med syv minutter tilbage af opgøret blev sendt ind som venstre wingback af cheftræner Lars Friis.

- Det tog lang tid for mig at få debuten, som jeg har arbejdet hårdt for, og jeg var så glad for endelig at komme på banen. Jeg er en ung spiller, men det er ikke nogen undskyldning for, at jeg ikke har fået debuten tidligere. Nu er jeg bare glad for, at jeg kom ind mod Randers efter alt mit hårde arbejde.

- Jeg vil gerne takke træneren, hele staben, klubben, folkene omkring og spillerne for den support, jeg fik, da jeg kom ind . Det var en fantastisk følelse, lyder det fra en glad 19-årig Vladimir Prijovic.

Der er ikke nogen tvivl om, at den unge serber er en pligtopfyldende fodboldspiller, der altid forsøger at gøre sit bedste og give sit bedste til træning og kamp, og det var også nogle af de opmuntrende ord, Lars Friis gav Prijovic i sekunderne før debuten.

- Han sagde til mig, at jeg fik tid på banen, fordi jeg fortjente det, og at jeg skulle gå ind på banen og gøre, hvad jeg gør til træning. Være fokuseret og altid arbejde hårdt.

Når Prijovic snakker om debuten, er det tydeligt at se, at det var en forløsning og en stor dag for ham, som han har set frem til. Det betød ekstra meget for ham, at han kunne få debuten foran AaB's hjemmefans og med Vesttribunen i ryggen.

- Jeg løb ind på banen lige foran fansene, og de fans er helt fantastiske. De bedste i Danmark, synes jeg. Jeg fik power fra dem og at spille foran dem i denne store klub med den historie, var helt utroligt.

- Nu håber jeg bare på, at jeg får flere chancer for førsteholdet i fremtiden, siger Vladimir Prijovic om sit håb for fremtiden, hvor debuten naturligvis får ham til at drømme om endnu mere i de røde og hvide striber.

Vladimir Prijovic i aktion for AaB i en træningskamp i slutningen af marts mod Vendsyssel, men nu er der også én officiel kamp på CV'et. Foto: Torben Hansen

Den manglende spilletid gennem næsten to år har flere gange givet rygter om lejeaftaler til andre klubber for den venstrebenede spiller, men det er aldrig blevet til noget, selvom mulighederne har været der.

- Jeg er en ung forsvarsspiller, og vi kunne ikke få styr på de mulige låneaftaler. Jeg blev her i AaB og lovede, at jeg ville arbejde hårdt, så jeg kunne få en fortjent debut på førsteholdet, udtaler Vladimir Prijovic.

For Prijovic har det været to lærerige år på fodboldbanen, men det har samtidig også været lærerigt uden for kridtstregerne, hvor han er faldet godt til efter en tilvænningsperiode, men samtidig ikke er helt tilfreds med én speciel ting i Danmark.

- Da jeg kom, var det vildt, fordi det var et andet land, og jeg skulle vænne mig til en anden kultur. Det var en periode, hvor jeg tænkte, at jeg skulle lære noget nyt, og det var interessant, en god oplevelse og samtidig god erfaring for mig.

- Jeg synes, at folk er så søde i Danmark. De behandler hinanden så godt, og danskerne er virkelig gode mennesker, så det er noget af det, jeg virkelig kan lide ved at være her.

- Vejret er det sværeste ved at være i Danmark, men når du spiller fodbold, er det ikke svært at gå ud i regn eller sne, for vi elsker det, og det er vores job, slutter Vladimir Prijovic, der her kontraktudløb i AaB i sommeren 2024.

AaB besejrede i Prijovic' debut Randers FC med 3-0 på Aalborg Portland Park og næste opgave for det nordjyske mandskab er skærtorsdag, hvor turen går til Brøndby i et direkte opgør om den nuværende tredjeplads i mesterskabsspillet. En plads, AaB lige nu ligger på med 41 point mod Brøndbys 40 af slagsen.