Glemt Aalborg-spiller fik nyt hak i tuden

HÅNDBOLD:Der har været meget langt mellem spilletiden for Aalborg Håndbolds Andreas Holst i denne sæson, men i slutspilskampen mod Fredericia forleden fik han chancen. Alligevel gik den garderhøje back fra banen med nedslået mine.

Andreas Holst kom på banen med et kvarter tilbage og kvitterede med tre scoringer på seks forsøg. Den sidste afslutning, der fik gæsternes net til at blafre med to minutter tilbage af kampen, blev dog dyr. I samme moment fik han nemlig en tackling i ansigtet og brækkede sandsynligvis næsen.

- Den fik et ordentligt tryk og ser ikke fantastisk ud. Så han har fået en tid til senere på ugen, hvor en læge skal vurdere, om næsen kan sættes på plads eller om en operation kan blive nødvendig, forklarer cheftræner Stefan Madsen.

Han ved derfor endnu ikke, hvornår Andreas Holst igen kan være til rådighed. I forvejen sidder fløjspilleren Kristian Bjørnsen og højrebacken Lukas Sandell udenfor med skader.

Aalborg Håndbold skal i aktion næste gang på lørdag, hvor de på udebane møder Skjern i slutspillet. De danske mestre fører deres pulje - ét point foran netop vestjyderne. Herefter følger Mors-Thy og Fredericia, der begge er pointløse.