Glimrende start for Thisted FC: Rent bur og to flotte mål

FODBOLD:Thisted FC fik en glimrende start på den meget vigtige sæson i 2. division, der mere end nogensinde før fordeler holdene på tværs af rækkerne, når sæsonen er slut.

De i alt 28 hold i de to divisioner fordeles nemlig på både NordicBet Ligaen, 1. division, 2. division og Danmarkserien til foråret, så det er vigtigt at være med i den gode ende af tabellen.

Og Thisted udstak i hvert fald den rette kurs med sejren på 2-0 over Holbæk.

Allered tidligt i opgøret tog Thisted føringen, da Mads Vang sendte kuglen i nettet via den ene opstander fra kanten af feltet efter godt - og lidt heldigt forarbejde fra Asger Bust, der havde tacklet sig igennem to modspillere.

Det var dog som om, at Holbæk vågnede lidt ved hjemmeholdets mål, efter Thisted ellers havde domineret i den indledende fase, hvor Nicolai Laursen allerede tidligere i opgøret burde have scoret i tomt mål.

Gæsterne blev dog holdt til en enkelt stor chance, da Tarik Mourhib kom alene igennem med Markus Iversen, og TFC-keeperen gjorde det glimrende.

2. halvleg indledte igen med stor Thisted-dominans, og både Yao Dieudonne, Frederik Sloth og Nicolai Laursen kan vel med rette gå at ærgre sig over, at de ikke formåede at komme på måltavlen med gode chancer i de første 10 minutter.

Men når offensivspillerne ikke slår til, så må forsvarsspillerne klare ærterne, og det var præcis, hvad Mathias Myrthue gjorde efter godt en times spil, da han stensikkert headede et frisparksindlæg fra højresiden op i nettaget.

Og så var den kamp afgjort.

Dermed deler Thisted FC førstepladsen med Jammerbugt FC og VSK Aarhus - alle med en sejr og en målscore på 2-0.