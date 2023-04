Glippet skifte ramte Hobro-talent hårdt

HOBRO:Rygterne svirrede hele vinteren. 19-årige Frederik Dietz skulle angiveligt være på vej væk fra Hobro IK, og dermed stod klubben til at lave sit første store salg af en egenudviklet spiller.

Men da transfervinduerne lukkede på tværs af de nordiske lande, stod midtstopperen fortsat i hjerteklubben Hobro. Det blev således en hård oplevelse for teenageren, der ellers havde sat næsen op efter et nyt eventyr.

- Det var lidt hårdt at komme igennem. Der var meget interesse i vinduet, og det lægger jeg ikke skjul på. Der kom ikke det, som matchede klubbens og mine forventninger, så det var lidt hårdt mentalt. Det er første gang, at jeg oplever den interesse, så jeg var hårdt ramt. Det vil jeg gerne indrømme. Det har taget noget tid at komme igennem, men nu føler jeg, at solen skinner, hver gang vi træner. Det er dejligt at komme til fodbold igen, fortæller Frederik Dietz.

Det var især norske klubber, som havde deres øjne på den fysisk store forsvarsspiller. Selvom Dietz ikke drog mod nord i denne omgang, er interessen der dog fortsat. Flere norske klubber har således været i Hobro for blandt andre at kigge på midtstopperen dette forår.

- Nu kommer der et sommervindue, og det ser vi frem til. Men jeg er Hobro-spiller og er glad for det. Jeg tager det lidt som i vintervinduet, men jeg er blevet bedre til at snakke med nogen om det den her gang. Så jeg glæder mig til at se, hvad der skal ske, og jeg har ikke noget imod at blive i Hobro, lyder det fra ham.

Siden det glippede skifte har Frederik Dietz kæmpet for at holde på sin plads i startopstillingen. Jesper Bøge, Simon Jakobsen og Emil Søgaard har således været foretrukket i tremandsforsvaret. Fredag kunne Dietz dog fejre en vigtig sejr med Hobro-mandskabet, da han var tilbage i startopstillingen i Simon Jakobsens skadesfravær.

Med sejren på 3-1 over Nykøbing FC har Hobro ni point ned til nedrykningsstregen i 1. division.

- Det var sindssygt nervepirrende. Jeg kan slet ikke være i det. Jeg råber meget udefra, når jeg er på bænken og var glad for at sætte min eget præg på det. Jeg var meget rørt til sidst. Det var en vigtig sejr for klubben, og jeg ved, hvad det betyder for spillere, trænere og min familie, siger nevøen til det legendariske Hobro-brødrepar, Lars og Mads Justesen.

Frederik Dietz har kontrakt med Hobro frem til 2026.