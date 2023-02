Glippet skifte til Superligaen kan blive Hobros redning

HOBRO:En af vinterens helt store forstærkninger i 1. division blev Mathias Haarups skifte hjem til Hobro IK. Efter et år i norske Jerv blev den offensive back nemlig fri af sin kontrakt og ledte efter nye græsgange.

Det blev sidenhen på sin gamle hjemmebane, at den 26-årige igen snørede støvlerne, og det skyldes flere omstændigheder.

- 9. januar fik vi en datter, så det har også noget at sige. Man vil gerne bo tæt på familien og få lidt støtte, når man har fået sit første barn. Jeg havde et tilbud fra en klub i Superligaen, og det blev ikke til noget. Så kontaktede jeg Hobro og fortalte, hvad jeg ville have, og at vi kunne skrive under på et halvt år. Der var jeg så heldig, at de ville være med til det, så vi kunne være tæt på familien, fortæller Mathias Haarup.

Selvom dialogen med den pågældende superligaklub faldt igennem, da parterne ikke kunne blive enige, er drømmen om den øverste hylde i Danmark endnu ikke slukket.

- Kan jeg komme ind og hjælpe Hobro med en overlevelse i 1. division, vil det være fantastisk. Så må vi se, hvad der skal ske til sommer, siger han.

Idéen om at hjælpe klubben, som han spillede ungdomsfodbold i, inden han skiftede til Randers FC som teenager, synes også romantisk for Haarup, der spillede mere end 120 kampe for klubben, inden han blev solgt til Jerv i marts 2022.

- Jeg skal ud og være dominerende, når vi har bolden. Så skal jeg også være god til at komme rundt og give mine erfaringer videre. I Norge havde jeg et godt halvt år og et skidt halvt år, og det lærer man jo meget af, og på den måde kan man sige, at hvis jeg kan hjælpe de unge lidt, er min mission lykkedes, siger han.

- Det er et yngre hold end dengang, så for mig personligt er det fedt. Jeg kan godt lide at kommentere på, hvad folk skal gøre, og hvordan vi kan hjælpe hinanden. Vi har også et meget fladt hierarki i Hobro, og det er fedt for de unge, at de kan komme med deres mening og syn på spillet, tilføjer Mathias Haarup.

Kampen for overlevelse i Hobro IK genoptages på lørdag, når nordjyderne møder Hillerød på udebane. Det bliver årets første mulighed for at kæmpe sig over nedrykningsstregen i landets næstbedste række.