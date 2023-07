Glyngøre forbereder sig på kaos: Sådan vil de undgå trafikhelvede

GLYNGØRE: Glyngøre bliver til én stor festplads, når Jonas Vingegaard vender hjem til fejringen af sin anden tour-sejr på torsdag 27. juli.

Det forventes, at mellem 20.000-25.000 cykelfans vil deltage i fejringen, og derfor går Midt- og Vestjyllands Politi nu ud og opfordrer alle, der skal til Glyngøre på torsdag, til at køre hjemmefra i god tid og i øvrigt orientere sig om forholdene, før man tager af sted.

Der bliver pres på vejene i og omkring byen, og derfor vil både politi og hjemmeværn være på plads i Glyngøre til at guide bilisterne og sikre en forsvarlig afvikling af trafikken under festlighederne:

- I politiet synes vi også, Jonas Vingegaard fortjener en god fejring for at tage den gule trøje hele vejen med hjem til Glyngøre for andet år i træk. Vi forventer stort pres på vejene ind og ud af byen, så det er vigtigt, at man som gæst følger politiets, hjemmeværnets og arrangørens anvisninger på dagen. Så skal vi nok gøre alt, vi kan, for at alle kan få en festlig dag i gult sammen, siger leder af færdselsafdelingen ved Midt- og Vestjyllands Politi Allan Laustsen.

Sætter busser ind

For at undgå for mange biler på et lille område bliver der ensrettet på nogle strækninger i byen, ligesom der nogle steder vil være spærret for gennemkørsel.

På Glyngøre bys hjemmeside ligger kort med orientering om p-arealer uden for byen, hvor det er muligt at parkere.

Der bliver parkering forbudt i bymidten for alle, som ikke har et særligt behov eller som ikke til daglig bor i Glyngøre. Bilister, som ankommer til byen for at deltage i fejringen, vil blive guidet til p-arealer syd og nord for byen. Herfra er der arrangeret shuttlebusser, som vil køre i rundfart fra p-pladserne til festpladsen i løbet af eftermiddagen.

På grund af renovering af Sallingsundbroen er der i øjeblikket kun ét spor åbent, og det vil skabe en trafikal flaskehals henover broen.

Også de andre hovedfærdselsårer ind til byen vil komme under pres. Midt- og Vestjyllands Politi opfordrer alle til at køre hjemmefra i god tid og samtidig væbne sig med tålmodighed. Det kan være en god ide at have vand med i bilen.

Fodgængere opfordres til at benytte fortove og stier, så trafikken kan afvikles på vejbanen. Der er ingen dyr tilladt på festpladsen, så lad hunden bliver hjemme.

Gode råd fra politiet, hvis du ska til Glyngøre på torsdag • Kør hjemmefra i god tid. • Forvent, at der kan være kødannelser på vej ind og ud af byen. • Tag vand med i bilen. • Lad hunden blive derhjemme. • Find aktuel trafikinformation på www.trafikinfo.dk, inden du kører hjemmefra. • Find flere informationer om parkering på www.glyngoereby.dk • Husk tålmodighed. Selv om vi forbereder os godt, kan vi ikke undgå kø. • Når du som fodgænger bevæger dig rundt i byen, så benyt fortove og stier, så trafikken kan afvikles på vejbanen. VIS MERE

En fejring af fællesskabet

Susan Aaen, lokal provst og hovedinitiativtager bag Jonasfejringerne 2021, 2022 og nu 2023, ser meget frem til fejringen. Udover en fejring af den lokale cykelhelt, er dagen nemlig også en fejring af fællesskabet, siger hun:

- Vi synes, Jonas er helt fantastisk, og han fortjener helt klart at blive fejret. Derudover kunne vi sidste år se, at Tour de France bragte os alle tættere sammen, det har været rigtig vigtigt for os.

I år vil Jonas Vingegaard og familien, efter eget ønske, igen kigge forbi på byens ældrecenter for at hilse på beboerne.

Men det skorter heller ikke på musik. På ruten gennem byen og til stadion vil der være musik af Morsø Garden, og som sidste år vil der være klokkespil fra kirketårnet samt en nykomponeret lydinstallation - et klaverstykke i kirken. Begge dele komponeret af Kristian Rymkier.

På stadion, hvor selve fejringen vil foregå, vil der være interview med Jonas Vingegaard af Brian Holm, taler ved Susan Aaen og Skive Kommunes borgmester Peder Christian Kirkegaard.

I lighed med sidste års fejring af Jonas vil både 8Ball og MD Duo igen komme og lave en fest på stadion, hvor også lokale Kaiser kommer og spiller. Efter interview og taler på scenen kommer Baby Did A Bad Thing, et band Trine og Jonas Vingegaard holder meget af.