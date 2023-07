Nu jubler de over Tour-helten Vingegaard

GLYNGØRE:Der var tætpakket i Kassehuset i Glyngøre, da cykelrytter Jonas Vingegaard onsdag eftermiddag kørte fra rivalen Tadej Pogacar på bjerget Col de la Loze på kongeetapen ved årets Tour de France.

Samtlige kvadratmeter i forsamlingshuset i cykelheltens hjemby var besat, ekstra stole blev båret ind, og dem, der ikke fik plads til at sidde ned, måtte stå. Både glyngøreboere og folk udenbys fra var mødt op for at se Tour de France på storskærm, og for at støtte den nordjyske cykelrytter.

- Der er kommet flere og flere, og det har skabt en fed stemning. Folk synes, at det er meget sjovere at sidde her, end at sidde i deres egen stue, fortæller Susan Aaen, der er én af arrangørerne bag.

Gul glæde i Glyngøre

Storskærmsarrangementet har kørt siden 8. juli, og siden da har flere og flere borgere taget turen til Kassehuset for at se Tour de France. Det foreløbige højdepunkt kom tirsdag, da Jonas Vingegaard tog en ekstraordinær føring på et minut og 40 sekunder ned til Tadej Pogacar.

- Det var jo euforisk, siger Susan Aaen om stemningen i Kassehuset, da Jonas Vingegaards vandt 16. etape af verdens største cykelløb.

Susan Aaen er én af flere, der er med til at arrangere storskærmsarrangementer i Glyngøre. Foto: Bo Lehm

En anden, der også mærkede stemningen på nært hold under enkeltstarten, var Frank Schleef, formand for borgerforeningen i Glyngøre.

- Det var meget intenst, og da han kørte så sindssygt stærkt, kunne man høre et sus igennem lokalet. Men det har været rigtig godt, fortæller Frank Schleef, som onsdag morgen blev ringet op af politi og arrangører, der gjorde klar til at sætte ekstra mandskab ind til hyldestfesten.

Frank Schleef er med til at arrangere hyldestfesten for Jonas Vingegaard, hvis han ender med at vinde Tour De France. I år har Glyngøres foreninger tyvstartet en smule på planlægningen, men de håber på, at det bliver mindst ligeså stort som sidste år.

- Vi startede tidligere i år, og de fleste fra sidste år har sagt ja. Det bliver ikke en copy-paste, men vi har fået noget erfaring, fortæller formanden for borgerforeningen og tilføjer:

- Folk kan godt se, at de præstationer, Jonas laver, gør, at der måske kommer flere end de lige havde regnet med.

Folk kommer langvejsfra

Der var mødt rigtig mange cykelfans op i den lille fiskerby til storskærms arrangementet onsdag. En af dem var Theis Skov Knudsen, der sammen med sin kone Lena Sondrup var kørt hele vejen fra Silkeborg til Glyngøre for at opleve både stemning og storskærmsarrangement:

- Vi er her, fordi det gik så godt på enkelstartsetapen i går, hvor vi sad med våde øjne. Så vi kørte herop i dag, fordi Jonas bor heroppe, og fordi vi også var heroppe sidste år, fortæller Theis Skov Knudsen, der var iført den gule trøje fra forrige år.

I forhold til Jonas Vingegaards chancer for at gentage succesen Tour de France, så var han i hvert fald ikke i tvivl:

- Han vinder, sagde Theis Skov Knudsen med et smil.

Trine Skov sammen med sin mor klar i deres merchandisebod for at sælge hatte, badges og muleposer med Vingegaard-motiver. Foto: Bo Lehm

Masser af merchandise

Tour-feberen har for alvor ramt Jonas Vingegaards hjemby Glyngøre, og det kunne også mærkes i merchandise-boden, som Trine Skov og hendes mor Gitte Skov bestyrer i Kassehuset. I øjeblikket sælger de både badges, muleposer, krus og T-shirts massevis:

- Det er gået helt forrygende. Vi er ved at løbe tør for både muleposer og hatte, fortæller Trine Skov.

De har selv designet det Tour de France-inspirerede merchandise i samarbejde med et firma fra Aarhus, og under 17. etape var Gitte Skov i fuld gang med at bestille nye varer.

- Det er ligesom en snebold, der ruller ned ad en bakke. Især efter 16. etape er der kommet rigtig mange efterspørgsler på merchandise, siger Trine Skov.

Jonas Vingegaard formåede under dagens etape yderligere at udbygge forspringet til rivalen Tadej Pogacar, der nu ligger syv minutter og 35 sekunder efter den flyvende nordjyde.