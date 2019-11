God afslutning på sæsonen: Vendsyssel fik ram på tophold

FODBOLD:Vendsyssel FF har haft utrolig svært ved at score mål i denne sæson, og når man så lørdagens hjemmekamp mod topholdet Viborg FF, forstår man hvorfor. Men trods det stationære angrebsspil fik vendelboerne trods alt en flot afslutning på sæsonen med en sejr på 1-0.

Indtrykket af et Vendsyssel-hold, der har styr på defensiven og organisationen, blev nok engang bekræftet. Frem af banen manglede der dog som så ofte før fremdrift, fart og optimisme, og holdets mange dødbolde blev heller ikke farlige nok.

Første halveg var en lige affære, hvor de to forsvar stod stærkest i billedet. De få tilløb til chancer stod der dog Vendsyssel på. Tidligt i kampen hakkede Emmanuel Ogude på mål fra kanten af feltet, men skuddet sad lige på Ingvar Jónsson. Ellers havde Viborgs islandske keeper intet at lave i de første 45 minutter, og i den anden ende af banen var hans kollega Peter Friis Jensen stort set også arbejdsløs.

Viborg kom bedre ud efter pausen og fik flere gange spillet sig igennem på kanterne af hjemmeholdets forsvar. Det trak op til mål, men Viborg efterlod også plads til kontraer, og på en af disse burde Emmanuel Ogude havde bragt Vendsyssel foran, men hans afslutning sneg sig forbi den fjerne stolpe.

Men hjemmeholdet endte med at få prikket hul på målbylden i det 63. minut. Ingvar Jónsson gav en retur på et langskud, og så var Wessam Abou Ali over bolden, som han havde let ved at sende i nettet til 1-0.

Målet tvang Viborg frem på banen. Gæsterne fandt stadig plads på kanterne, men Vendsyssels stopper-par, Jakob Hjorth og Andreas Kaltoft, forsvarede målet fornemt og fik høvlet mange bolde ud af farezonen.

Viborg fik bolden i mål med otte minutter igen, men der blev korrekt vinket for offside i situationen, og da Vendsyssel FF ikke formåede at omsætte et par gode kontraer til mål, sluttede opgøret 1-0.

Dermed overvintrer vendelboerne på femtepladsen i NordicBet Ligaen med 25 point for 18 kampe.