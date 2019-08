God afslutning på uskøn pokalkamp for EH Aalborg

HÅNDBOLD: Onsdag aften skød EH Aalborg gang i sæsonen med en pokalkamp på hjemmebane mod profilstærke Nykøbing Falster Håndbold. Det var lidt for stor en mundfuld for aalborgenserne. Gæsterne vandt 24-21 efter føring 15-10 ved pausen.

I en rodet start på kampen stod de to hold i kø for at lave fejl, men Emma Friberg tog flot fra i EH-målet, og stillingen var 3-3 efter 10 minutter.

Foto: Torben Hansen

Siden fik Nykøbing FH fart i spillet og udnyttede en række tekniske fejl og sløje afslutninger fra hjemmeholdet. Pludselig stod 6-13 på måltavlen i Nørresundby Idrætscenter.

EH Aalborg fik dog omsider gang i angrebskombinationerne i slutningen af første halvleg, hvor nyerhvervelsen Hanna Åhlén blandt andet satte to flotte scoringer i streg.

Efter yderligere to reduceringer fik Anne Brinch-Nielsen i de sidste sekunder mulighed for at lukke hullet yderligere til 11-14. Helt upresset tabte hun dog bolden, og i stedet sendte Kristina Kristiansen bolden i en bue over Emma Friberg i EH-målet til gæsteføring på 15-10.

Foto: Torben Hansen

Hvis aalborgenserne havde et håb om et comeback i de sidste 30 minutter, så døde det hurtigt i anden halvleg. Her scorede Nykøbing Falster fem hurtige og bragte sig dermed i front 20-10.

Derfra var det ren proforma fra gæsterne, der uden yderligere sved på panden spillede sig i kvartfinalen i Santander Cuppen. Faktisk scorede de kun én gang i kampens sidste kvarter. Ikke mindst fordi EH Aalborg stod ganske flot i forsvaret.

Angrebsmæssigt var det mest positive for EH Aalborg i anden halvleg, at Line Berggren Larsen fik budt ind med en stribe flotte mål og blev topscorer med seks mål.