God generalprøve i Vrå: Vendsyssel FF vandt den sidste testkamp

FODBOLD:Vendsyssel FF viste søndag eftermiddag gode takter, da de vandt den sidste testkamp over Brabrand IF med 3-0, inden det for alvor går løs næste weekend, når NordicBet ligaen sparkes i gang. Cheftræner Johnny Mølby var ovenud tilfreds med holdets indsats på banen.

- Vi så solide ud i vores organisation og vi giver ikke ret mange chancer væk, så det synes jeg, var glædeligt. Vi fik sat nogle rigtig fine ting sammen offensivt i dag, scorer nogle fine mål, og har også et par skud på stængerne så jeg synes, at det var en rigtig fin og solid præstation af holdet, fortæller Johnny Mølby.

Ønskerne fra trænerstaben til dagens kamp var da også ganske klare: en sejr, spille til nul gode præstationer og god boldomgang. Dagens kamp var, i følge cheftræneren, det bedste holdet har præsteret i opstartsperioden, som ellers har vundet tre ud af seks kampe, og han føler, at truppen er der, hvor de skal være inden ligaen starter næste uge.

- Vi har spillet en masse træningskampe, så nu glæder vi os bare til at komme i gang for alvor, fortæller Johnny Mølby.

Se hvordan formen tager sig ud, når NordicBet Ligaen skydes i gang søndag 1. marts kl. 15.00, når Vendsyssel FF byder modstanderholdet fra FC Roskilde velkommen på Nord Energi Arena.