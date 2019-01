God moral gav Vendsyssel vital sejr

HÅNDBOLD: Vendsyssel Håndbold fik en optimal begyndelse på det nye år i kvindernes 1. division, da søndagens hjemmekamp mod AGF blev vundet 25-23.

I store dele af både første og anden halvleg havde AGF ellers overtaget, men vendelboerne fik vendt kampen på hovedet.

– Pigerne skal have kæmpe ros for deres moral. Vi kan godt spille bedre og lave færre fejl, end vi gjorde i dag, men til sidst var det os, der turde vinde, og det har jeg kæmpe respekt for. Vi har talt meget om, hvilket udtryk vi skal have som hold, og det så godt ud i dag, siger Vendsyssel-træner Kent Ballegaard.

Natascha Wollesen og Sara Madsen blev topscorere for Vendsyssel mod AGF. De stod for seks scoringer hver.

Søndagens sejr var et godt afsæt for Vendsyssel Håndbold i en januar, hvor kampene står i kø.

– Vi har 7 kampe de næste 30 dage, og nu har vi noget godt at bygge videre på. For den tro og selvtillid, sejren giver, betyder bare så meget, siger Kent Ballegaard.