God nyhed for Aalborg Håndbold: Møllgaard slap billigt

Der var bange anelser i Aalborg Håndbold-lejren, da bagspilleren Henrik Møllgaard fik et gevaldigt riv i knæet i forbindelse med mandagens hjemmekamp mod Aarhus Håndbold.

Men allerede i forbindelse med scanningen så det ud til, at han var sluppet billigt fra sammenstødet med Sebastian Henneberg, og det har nu også vist sig at være tilfældet.

Torsdag fik landsholdsspilleren svar på sin scanning, og den viser, at han er sluppet relativt billigt med et forstukket ledbånd, og dermed ser det ikke ud til, at han er ude i længere tid.

– Det var nok også den fornemmelse, jeg selv havde, men det er da så absolut en god nyhed. For sådan, som jeg har fået at vide, så kunne det være gået langt værre, siger han.

– Nu er det sådan set bare med at komme i gang med at sætte noget belastning på det, og så må vi se, hvor lang tid, der går, før jeg er klar til at spille håndbold. Der er selvfølgelig stadig nogle smerter, og vi kunne også se, at der var noget gammelt snavs i knæet, men det skyldes jo nok bare, at jeg også er ved at være en gammel mand, siger den 33-årige landsholdsspiller.

Genoptræningen er allerede i gang, men nogen præcis tidshorisont vil han ikke sætte på.

– Jeg er selvfølgelig glad for, at jeg er sluppet billigt, og selvom jeg ikke kan fordrage at være ude, så var det her det, der kunne ske. Den næste uges tid vil nok give et bedre overblik over, hvor lang pausen skal være, siger han.